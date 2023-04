A Milano una mostra sul regista Jonas Mekas

I punti chiave La presentazione

Il Mic-Museo interattivo del cinema di Milano, dal 16 aprile al 23 luglio 2023 ospita la mostra “Cinema is young!” per celebrare il centenario dalla nascita di Jonas Mekas (Lituania 1922 - Usa 2019), regista fondatore del New american cinema group, etichetta nata nel 1960 che riuniva registi indipendenti di cinema sperimentale di New York in aperta opposizione etica ed estetica all’industria hollywoodiana e intenzionati a creare un tessuto distributivo alternativo a quello delle major.

“Cinema is young!” è il punto di arrivo di un percorso itinerante - promosso dal Lithuanian culture institute - che ha attraversato la penisola da Roma a Napoli, passando per Bologna, Pesaro e Venezia. In particolare, dicono i curatori, in primis Francesco Urbano Ragazzi, «il progetto che abbiamo pensato per la Cineteca di Milano ha l'obiettivo di evidenziare la posizione di Mekas nella storia del cinema occidentale».

Nelle sale del Mic saranno disponibili una selezione di film, video, serie fotografiche e documenti che esemplificano la settantennale produzione del regista. «Nei film dell'artista - spegano i curatori - la macchina da presa diventa un diario in cui l'autore registra, giorno dopo giorno, i frammenti di intensità della propria esistenza. Questo incessante filmare non ha tuttavia un carattere intimista. È piuttosto un esercizio di meditazione su di sé che raggiunge una dimensione politica. Mekas usa la sua cinepresa per radicarsi in una metropoli - New York - in cui vive da esule, proveniente dalla Lituania dopo aver vissuto l'occupazione sovietica della Lituania, la detenzione in un campo di lavoro nazista a Elmshorn, e la permanenza per quattro anni nei campi profughi di Wiesbaden e Kassel. Vivere filmando diventa per Mekas un modo di stare al mondo. Cinema Is Young! celebra l'eterna giovinezza del cinema di Jonas Mekas».

Da segnalare l’evento speciale che anticipa la mostra venerdì 14 aprile alle 20.30. Al cinema Arlecchino, in centro a Milano, verrà proiettato “Fragments of paradise” di K.D. Davison, vincitore del premio per il miglior documentario alla mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel 2022. Il film racconta la vita di Mekas.