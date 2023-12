A Milano in mostra il San Martino e il Laocoonte

Quando ci si trova davanti agli occhi l’Annunciazione, l’Adorazione dei Magi, San Francesco d’Assisi e frate Leone che meditano sulla morte, e soprattutto il San Martino e il mendicante e il Laocoonte prestati dalla National Gallery di Washington ci si rende conto di partecipare a un’avventura artistica epocale. Ecco perché l’appuntamento di Palazzo Reale (catalogo Skira editore) - emozionano anche le fotografie delle città di Gabriele Basilico esposte in quella Sala delle cariatidi che fu parzialmente distrutta nel Ferragosto di ottanta anni fa dagli ordigni sganciati su Milano dai Lancaster della Royal Air Force britannica - è imprescindibile in questo autunno milanese nel segno dell’arte.

Rifocillatisi con una fetta di panettone al Bistrot Galbusera Tre Marie di San Babila, ci si può incamminare verso Corso Italia per scoprire un altro indirizzo culturale, ghiotto di bellezza, come lo era Philippe Daverio visitando proprio la sua biblioteca in piazza Bertarelli: Palazzo Ravizza ospita sotto le volte del Bramante e al cospetto di un affresco di Donato Montorfano la collezione e i volumi di Daverio



3/5 5/5 Menu