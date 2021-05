A Milano nasce l’Osservatorio per l’edilizia a basso costo

Gli obiettivi dell’Osservatorio

L’Osservatorio ESR si pone l’obiettivo di monitorare l’impatto delle politiche abitative che regolamentano la produzione di edilizia in locazione a basso costo e vuole offrire la propria collaborazione alle Istituzioni locali – nel pieno rispetto delle differenze di ruolo – riguardo la necessaria – e non più improcrastinabile – revisione di alcuni atti necessari che regolano la materia, in particolare la delibera 42/2010 che, a 11 anni di distanza, necessita di un adeguamento rispetto alle nuove esigenze. Si punta anche a dialogare con Aler ed MM per realizzare una nuova visione di riqualificazione dei quartieri che veda il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di realizzare luoghi accoglienti, vivibili evitando di creare quartieri “ghetto”.

«Con la nascita di questo Osservatorio – ha detto Guido Bardelli, presidente della Compagnia delle Opere – i soggetti protagonisti dell’housing sociale si coordinano, lavorano insieme, verificando e confrontandosi con il Comune di Milano sulle politiche abitative che verranno perseguite»

«Come rendere Milano inclusiva? – ha affermato Alessandro Maggioni, presidente di Confcooperative Habitat –.Riuscendo ad accogliere non solo gli stranieri, ma anche gli studenti che non possono pagare affitti folli e – soprattutto – i lavoratori umili ma fondamentali, come i tramvieri che, senza case “giuste”, a Milano, non possono vivere ma solo sopravvivere. Il Modello di Milano non è Londra, ma è Milano» .

«L'osservatorio – ha aggiunto Giordana Ferri, ddrettore esecutivo di Fondazione Housing Sociale – rende visibile non solo la domanda, ma anche la dimensione e l’efficacia della risposta. Per poter rendere efficienti le politiche abitative, progettarne di nuove e far crescere la partnership pubblico privato è fondamentale monitorare e comprendere i bisogni in continua evoluzione».

«L’azione di Fondazione Cariplo e di Fondazione Housing Sociale – ha detto Sergio Urbani, direttore generale di Fondazione Cariplo – ha come obbiettivo quello di sviluppare modelli innovativi per rispondere alla crescente emergenza abitativa attraverso la promozione di iniziative di housing sociale e favorire la nascita di comunità resilienti e solidali».