A Milano nell’ex cascina Galbani arrivano case sostenibili con orto Il progetto di DFA Partners prevede lo sviluppo orizzontale con edifici di tre piani e 10mila mq di area verde dove verranno prodotti ortaggi per i residenti di Paola Dezza

Il progetto di DFA Partners prevede lo sviluppo orizzontale con edifici di tre piani e 10mila mq di area verde dove verranno prodotti ortaggi per i residenti

1' di lettura

Una riqualificazione ad ampio raggio che per la prima volta realizza case sostenibili con annessa produzione di ortaggi a uso dei residenti.

Il progetto riqualifica una ex area produttiva nel quartiere Barona, l’ex Cascina Galbani ad opera di DFA Partners. Forrest in town, così si chiamerà il nuovo complesso sarà il primo borgo residenziale di Milano dotato di tecnologia idroponica e quindi a ridotto impatto ambientale.

Forest in Town sarà il primo complesso abitativo a produrre alimenti per la comunità residenziale, in modo da essere non solo verde e sostenibile, ma anche in grado di avere una propria autosufficienza produttiva alimentare avvalendosi delle avanzate tecnologie di coltura fuorisuolo.

Loading...

L'innovazione è tale da innescare un cambiamento nella configurazione urbana, portando all’interno delle realtà abitative poli di produzione a bassissimo impatto ambientale.

Non si costruisce in altezza, ma si punta a uno sviluppo orizzontale in un susseguirsi di spazi privati, interni ed esterni, e di spazi di condivisione come il grande polmone verde di circa 6mila mq al suo interno, una vera oasi protagonista del progetto, caratterizzato da un’ampia varietà botanica.

Qui affacciano tutti gli edifici, che non superano i tre piani fuori terra e che propongono diverse soluzioni abitative per 10.000 mq complessivi. Le strutture sono realizzate perseguendo i criteri della bioedilizia e del contenimento energetico. Proprio qui ci sarà l’area di coltivazione fuori suolo – che avviene in ambienti protetti e controllati – un locale di 250 mq dove saranno prodotti vegetali baby leaf e ortaggi ad uso esclusivo dei condomini.