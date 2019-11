A Milano reading nelle case con Bookcity

Fino al 17 novembre in occasione dell'ottava edizione di Bookcity, la manifestazione meneghina che mette al centro l'amore e la passione per la lettura, 40 appartamenti privati dei milanesi si aprono al pubblico per fare da cornice alla lettura di altrettante fiabe provenienti da tutto il mondo. Così, durante il grande festival diffuso dei libri, degli autori, dei lettori e dell'editoria, chiunque (basta prenotarsi) potrà partecipare a questi reading serali, certamente intimi e raccolti, mentre fuori la kermesse invade piazze, luoghi pubblici e musei. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e su prenotazione, che è possibile effettuare dalle ore 11.00 di ogni giorno fino alla sera prima di ogni lettura al sito della manifestazione.