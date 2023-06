A Milano i residenti di Forrest in Town avranno l’orto aeroponico condominiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agricoltura 4.0 esce dai capannoni ed entra direttamente nei condomini. I residenti del nuovo complesso abitativo Forrest in Town di Milano, nella zona dei Navigli, avranno infatti a disposizione basilico, insalate e micrortaggi a «centimetro zero». Merito dell’agricoltura aeroponica e dei sistemi tecnologici della startup torinese Agricooltur, che nei nuovi edifici del Gruppo Building di via Zumbini 39 posizionerà tre filari progettati per la coltivazione tramite un meccanismo autonomo di nebulizzazione delle radici delle piante che non prevede l'impiego nè di terra nè di pesticidi. Questo sistema darà ai condomini la possibilità di attingere ai prodotti di piante che sono vive fino al momento del consumo.

«L’aeroponica nelle abitazioni rivoluzionerà la visione tradizionale dell’agricoltura - sostiene Bartolomeo Marco Divià, ceo e fondatore di Agricooltur - attraverso l’uso di tecnologie avanzate possiamo trasformare i palazzi urbani in veri e propri ecosistemi di produzione alimentare sostenibile. Questa soluzione innovativa ci consente di coltivare cibo nutriente direttamente nei luoghi in cui viviamo, garantendo una catena di approvvigionamento più corta, a centimetro zero nel nostro caso». Ai condomini di Forrest in Town, che verrà inaugurato a breve, Agricooltur offrirà la possibilità di un’ampia gamma di prodotti a prezzo agevolato, reperibili appena fuori dalle mura della propria abitazione.