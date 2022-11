A Milano, siamo entrati in anteprima del cantiere della sede europea di CORE:

Ascolta la versione audio dell'articolo

È più importante crearla, la bellezza, oppure saperla riconoscere, incanalare, farsene agevolatori? Me lo chiedo appena prima di sedermi di fronte a Jennie Enterprise, co-fondatrice insieme alla compagna Dangene di CORE:, che inaugurerà nei primi mesi del 2023 la sua sede milanese, sotto la direzione architettonica dello studio m2atelier. Mi sembra che circoscrivere il progetto alla definizione di club privato sia un po' come mancare il centro del bersaglio. Ecco perché chiedo subito a Jennie – tailleur bianco, qualche frase in un ottimo italiano, di cui ha remote origini, e un largo sorriso – quale sia il nucleo della loro creatura, nata nel 2005 e di casa sulla East 55Th Street a New York, e perché Milano sia perfetta per accoglierne la prima sede europea. Un tranquillo cortile del centro e il suo verde domestico fanno da sfondo alla nostra conversazione. In lontananza, il ritmico passaggio dei tram si accorda al timbro chiaro, a parole scelte con cura e pronunciate con intenzione.

«CORE: vuole essere un agente di cambiamento, ispirare, innescare la trasformazione, e questo si declina in tutto ciò che facciamo. Nel modo in cui coltiviamo la nostra comunità, selezioniamo lo staff, progettiamo gli ambienti, decidiamo i contenuti del nostro programma culturale. La nostra responsabilità è fornire le condizioni giuste e il palcoscenico adatto». Jennie mi parla subito di curatela dei membri, della scienza e dell'esperienza che c'è dietro. A 13 anni raduna il primo gruppo di persone intorno all'idea di giocare d'estate a tennis a Shelter Island, nello stato di New York. Continua a costruire comunità al college, all'università e poi dà vita ai Reebok Sports Club. La sintesi del suo lavoro arriva con CORE:. «I nostri soci provengono da 13 settori differenti: dalla finanza all'arte, dal biotech alla moda, dal mondo dello sport a quello del food, e ancora dall'architettura, dal mondo della tecnologia, dal design. A questo si somma la diversità geografica, di genere e di età. I membri sono selezionati in modo che, di ciascun ambito, siano presenti i leader che lo hanno definito e le persone che ne stanno delineando il futuro. Riuscire a far collidere questi ecosistemi è la magia di CORE:».

Partendo dal presupposto che la comunità di Milano esiste già, è attiva da anni e ha continuato ad esserlo anche durante la pandemia – con «esperienze digitali eccezionali», adesso che il club si appresta a inaugurare la sua casa milanese è stato definito in 500 il numero dei soci ammessi e fissata una quota d'iscrizione di circa 10mila euro, a cui va sommata una quota annuale. Le cifre aumenteranno progressivamente, man mano che ci si avvicina all'apertura. Proprio per preservare il prezioso mix di “unlikely minded people” che ha fatto la fortuna del club a New York, bisogna non solo scegliere di entrare, ma anche essere in qualche modo scelti. «Si può essere presentati da un socio, ma non solo. Il processo è meticoloso, ma non noioso, e occupa un mese in media: si fissa un incontro conoscitivo con il nostro team di curatori, si partecipa a un paio di eventi, così che la persona possa vederci in azione e noi possiamo fare lo stesso, si risponde a una serie di domande sulle proprie idee in materia di lavoro, tempo libero, approccio alla vita. Vogliamo che anche questo momento di avvicinamento al club sia una sorta di viaggio per il potenziale membro, serve per fargli mettere a fuoco perché vuole far parte della nostra comunità».

Una volta selezionati accuratamente gli ingredienti, il compito è facilitare le connessioni, le interazioni, creare opportunità e condizioni per la trasformazione dei membri. Jennie spiega che questo avviene fin dall'inizio. Il team, selezionato in base a un altissimo livello di intelligenza emotiva, conosce carattere, curiosità, idee di ogni socio e fa in modo di farlo entrare in contatto con chi crede che potrebbe essere interessato a conoscere. Questo può avvenire allo speakeasy del club come a un evento, durante una colazione o a una masterclass, senza che si avvertano forzature o interruzioni del flusso. «Qualche tempo fa ho bevuto un caffè con un nostro socio di New York. È australiano, ma vive in California. Se si pensa a chi ha davvero influenzato il settore della pubblicità negli ultimi anni lui è uno dei tre nomi che vengono in mente. E proprio per questo mi ha detto: “Non voglio più parlare di pubblicità. Ho sviluppato una grande passione per i vini francesi e voglio imparare, discutere, confrontarmi su questo”».

La ricca e varia programmazione culturale del club è un elemento chiave per stimolare l'interazione. È strutturata in modo da garantire l'accesso a nuove idee interessanti – fra gli ultimi incontri milanesi, Renzo Rosso ha parlato di quanto è importante essere globale per un brand, Giovanna Melandri e Claudia Vaccarone di inclusione nel mondo dell'arte e della cultura, Nicola Lagioia e Camilla Baresani del futuro del libro – ma la correlazione è facilitare la connessione fra i membri. Gli spazi di CORE: sono uno degli altri strumenti a disposizione. I ristoranti e la clinica della longevità, il teatro e le suite, la biblioteca e lo speakeasy, sono solo alcune tessere del mosaico di circa 4mila metri quadri che si sta componendo al civico 14 di corso Giacomo Matteotti, adesso nella sua fase finale di ristrutturazione. How to Spend it lo ha voluto catturare nel momento della sua massima trasformazione da convento a club privato. Gli scatti del servizio fotografico di queste pagine, firmato dal fotografo Paolo Barretta, indagano i cinque piani ancora nudi, ridotti all'essenza architettonica, intercettati dalla presenza umana, l'artista Alla Chiara Luzzitelli, e che proprio grazie al vuoto emergono pieni di possibilità.