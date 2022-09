A Milano torna Homi: casa e gioielli protagonisti con 650 brand

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una sorta di aperitivo in vista della settimana della moda, che inizierà martedì 20 settembre. Fiera Milano ha dato il via, strategicamente a ridosso della fashion Week, alle due edizioni settembrine del Salone degli stili di vita, Homi, dedicate alla distribuzione retail indipendente (Homi Independent) e all’accessorio moda (Homi Fashion&Jewels). Nei padiglioni di Rho, dal 16 al 19 settembre, sono attesi circa 650 aziende: 227 per Homi Independent (per il 40% esteri) e 420 per Homi fashion&Jewels (30% dall’estero).

Sinergie nel mondo moda

Una scelta precisa di posizionamento che rafforza la sinergia tra manifestazioni perseguita da Fiera Milano e dall’industria della moda, in particolare dopo la pandemia. La kermesse dedicata ai bijoux si svolge infatti in parziale contemporaneità con le fiere della moda in programma (sempre a Rho) dal 18 al 20 settembre: Mipel (pelletteria), Micam (calzature) e The One Milano (prêt-à-porter di alta gamma).

Loading...

Focus sostenibilità

Homi Independent, evento dedicato all’Home Decor e alle tendenze dell’abitare, si rivolge come accennato al retail indipendente. In mostra accessori per la tavola e per la cucina, tessile per la casa, profumazioni d’ambiente, articoli da regalo, con un focus sul Natale.

Al suo interno si trova Ki Life, un’area dedicata interamente al tema della sostenibilità, centrale in tutti gli ambiti produttivi, attraverso l'organizzazione di KiLife Sustainable Award, il premio riservato alle aziende che hanno ideato e realizzato prodotti o progetti in ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale. In mostra si trovano i vincitori della scorsa edizione (marzo 2022), mentre sarà presentata la nuova edizione del premio, che vedrà i suoi nuovi vincitori protagonisti nell’edizione Homi di gennaio 2023.

Homi Fashion&Jewels è invece un appuntamento «carbon neutral», perché tutte le emissioni di CO2 prodotte verranno interamente neutralizzate investendo nel progetto ambientale «Photovoltaic Power Project», un’attività di sviluppo di energia green in cui Homi Fashion &Jewels/Fiera Milano sosterrà la realizzazione di pannelli fotovoltaici nella zona di Maharashtra (India), favorendo l’acceso all’energia rinnovabile per le popolazioni locali. Questa edizione dà così avvio a un percorso di valutazione dell’impronta ambientale degli eventi fieristici realizzati negli spazi espositivi di Fiera Milano, in collaborazione con Rete Clima.