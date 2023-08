A Milano, in un anno, affitti cresciuti il doppio più velocemente che a Roma

Nella Capitale il primato spetta a Termini, Repubblica, che si apprezza dell’11,8% in un anno (stabile sul mese) arrivando a 4.459 euro al metro quadro di media. Seguono Battistini, Torrevecchia e Appio Claudio, Capannelle, vicini nella fascia tra i 3.200 e i 3.300 euro al metro quadro di media: il primo vede i prezzi di vendita aumentare del 6,8% nell’ultimo anno, il secondo del 6,6 per cento.

Aventino, San Saba, Caracalla invece, oltre ad essere il secondo quartiere più caro di Roma con i suoi. 6.278 euro al metro quadro di media, è anche quello che vede i prezzi crescere di più nell'ultimo mese: +1,7%, nonostante sia stabile rispetto a un anno fa.

Per quanto riguarda Milano, è nuovamente, come nel caso di Roma, un quartiere prossimo a una stazione a vedere le rivalutazioni principali: Corvetto, Rogoredo si apprezza del 10,7% in un anno (+1,5% sul mese) e tocca quota 3.980 euro al metro quadro di media. Garibaldi, Moscova, Porta Nuova, oltre a essere il secondo quartiere più caro in città (e in Italia) con 9.958 euro al metro quadro, è anche nella medesima posizione cittadina per crescita dei prezzi di vendita: +9,7% rispetto a luglio 2022. Il terzo quartiere più rivalutato rispetto a un anno fa è ancora una volta nei pressi di una stazione, in questo caso quella di Lambrate: Udine, Lambrate tocca quota 4.187 euro/mq dopo una crescita annuale del 9,6 per cento.

Gli affitti nei quartieri di Milano e Roma

Nessuna sorpresa per i quartieri più cari rispetto al comparto delle locazioni: i due centri storici sono le zone più care anche in questo caso, con quasi 30,2 euro al metro quadro per il Centro di Milano e 24,2 euro/mq per il Centro Storico romano.A Roma il quartiere i cui affitti sono cresciuti di più nell'anno è Aventino, San Saba, Caracalla: il suo +19,4% (nonostante sia stabile sul mese) lo porta a 23,3 euro al metro quadro di media, confermandolo secondo quartiere più caro in città anche per gli affitti. Dietro di lui troviamo Trionfale, Monte Mario, Ottavia (+15% annuale) e Pigneto, San Lorenzo, Casal Bertone al +11,6%.Parioli, Flaminio è invece quello che cresce di più sul mese arrivando a 19,7 euro/mq (+2,7% a luglio).

Tornando al mercato del capoluogo meneghino, l’area di Bisceglie, Baggio, Olmi è la più economica, 15,9 euro/mq, ma anche quella che cresce di più rispetto a un anno fa: +21,3 per cento. Sul podio anche Cimiano, Crescenzago, Adriano (+21,1%) e Famagosta, Barona (+15,6%), che precede di poco Affori, Bovisa al +15,4%.Nel mese di luglio si segnala invece l’apprezzamento per gli immobili in affitto della zona di Pasteur, Rovereto: +3,3% (comunque +13,4% su base annua).



