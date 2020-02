A Milano Unica il tessile made in Italy non teme il coronavirus Nel 2019 conti in calo per il settore, alle prese con un profondo processo di evoluzione, fra nuove tecnologie, materiali e sostenibilità di Marta Casadei

L'opera di Michelangelo Pistoletto «Terzo paradiso per la sostenibilità della moda», realizzata utilizzando tessuti sostenibili delle aziende presenti a Milano Unica

Se, tra uno stand e l'altro, la classica domanda che si fanno compratori e i designer impegnati a visionare tessuti, bottoni, zip e decori è «cosa vorranno indossare le persone tra un anno?», gli interrogativi che hanno accompagnato l'inaugurazione della trentesima edizione di Milano Unica sono stati ben altri: come e quando si risolverà l'epidemia di coronavirus che ha messo sotto scacco l'intero globo? E quale sarà l'impatto sul settore tessile made in Italy, appena uscito da un anno difficile?

Impatto limitato del coronavirus

Tre giorni dopo questo inizio in chiaroscuro, i dubbi non si sono dissolti, ma i primi bilanci dalla fiera tessile sono all'insegna della stabilità.Con un -2% di aziende clienti rispetto a un anno fa, le assenze dalla Repubblica Popolare non hanno avuto un peso eccessivo: «L'edizione di febbraio ha sempre avuto luogo in concomitanza con il Capodanno cinese – spiega Ercole Botto Poala, ceo del lanificio Reda e presidente uscente di Milano Unica – e quindi molti compratori cinesi non venivano comunque.

Quest'anno, probabilmente, le aziende hanno fatto viaggiare meno persone, puntando solo su quelle necessarie, ma non sono stati cancellati appuntamenti, anzi». C'è, ovviamente, il nodo Milano Unica Shanghai, che avrebbe dovuto svolgersi in marzo: «Per ora è rimandata, come tutte le altre fiere tessili in Cina. Ma non abbiamo informazioni dettagliate», dice Botto Poala.

Secondo il bilancio finale le nazionalità che hanno registrato l'incremento maggiore in termini di presenze sono gli Usa (+15%), seguiti da Turchia e Polonia, mentre hanno registrato un calo le presenze di compratori tedeschi (-16% su febbraio 2019) - un decremento che riflette la flessione dell'export verso la Germania, ma dipende anche dalla concomitanza della fiera tessile Munich Fabric Start- e giapponesi (-36%), frenati, loro sì, dalla paura del coronavirus.

Buyer alla ricerca di qualità

Milano Unica – che quest'anno ha riunito a Rho Fiera 477 espositori, in crescita rispetto all'edizione di febbraio dello scorso anno – continua a rappresentare un punto di riferimento per le aziende italiane e i compratori che scelgono il tessile made in Italy. Un segmento che, lo scorso anno, ha registrato un calo di fatturato del 4,7% a 7,6 miliardi di euro, complice una flessione dell'export, sceso a 4,1 miliardi (-3,7%).