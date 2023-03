A Milano al via la manifestazione delle famiglie arcobaleno. Anche Schlein in piazza

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Al via a Milano, in piazza della Scala, alla manifestazione delle famiglie arcobaleno per la manifestazione contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. Gli organizzatori hanno allestito davanti al palco un'area dedicata ai bambini, così da poter essere in sicurezza. Il presidio è stato organizzato da Famiglie Arcobaleno, Cig Arcigay Milano e I Sentinelli di Milano «contro questo atto che sancisce di fatto l’inizio di una persecuzione di Stato nei confronti della comunità Lgbtq+ e che colpisce ancora una volta chi invece avrebbe bisogno di più tutele».



Una circolare della Prefettura di Milano, su sollecitazione di una direttiva del Viminale, e che fa riferimento alla sentenza della Cassazione del dicembre 2022, ha portato alla richiesta da parte del prefetto meneghino, Renato Saccone, di interrompere il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali. A Milano, dal 2018 queste stesse famiglie avevano la possibilità di trascrivere il certificato di nascita estero in Comune, sulla sulla base di una ordinanza sindacale del primo cittadino Beppe Sala.

Loading...

Tra gli esponneti poliici ci sono Riccardo Magi e Benedetto Delle Vedova ( +Europa), Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle). Atteso l’arrivo di Elly Schlein, segretaria del Pd.