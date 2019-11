A Milano week-end dedicato all’universo maschile con Man’s World | Taste Experience Dal 28 novembre al 1 dicembre torna a Milano l'appuntamento dedicato all’universo maschile tra food & beverage, intrattenimento, design, tecnologia, automotive e lusso<br/> di Marika Gervasio

2' di lettura

“Taste the Man's World experience”: questo il fil-rouge del Man's World | Taste Experience, un concept event al maschile in cui provare esperienze esclusive e altamente personalizzate tra piatti gourmet, vini e distillati d'eccellenza, automobili e moto customizzate, fragranze sofisticate, abiti sartoriali e accessori hi-tech grazie all’unione di Man's World - il boutique event che racconta le passioni e i gusti dell'universo maschile, giunto con alla terza edizione in Italia - e Taste, il rendez-vous che da ormai dieci anni fa incontrare l'eccellenza della ristorazione con i palati più esigenti.



Forte delle 80mila presenze delle ultime edizioni europee, Man's World, l'evento organizzato in Italia dall'agenzia di live communication Fandango Club, torna per offrire a ogni uomo un'occasione per riappropriarsi del proprio tempo libero e vivere intensamente le proprie passioni. Arte e cultura, food & beverage, toys e games, tecnologia e automotive trovano spazio in un hub esclusivo in cui immergersi in esperienze uniche e toccare con mano storie autentiche, partecipare a laboratori e degustazioni nelle lounge dedicate, rilassarsi nell'area relax e lasciarsi coccolare nell'area Health & Beauty, il tutto in un'atmosfera suggestiva tra musica di sottofondo, luci soffuse e una dimensione tutta da vivere.



E ancora, una experience culinaria al maschile in attesa delle celebrazioni per la decima edizione di Taste of Milano, in programma per la primavera 2020.

La Taste Experience vedrà partecipi 5 ristoranti della città: Attimi by Heinz Beck, Langosteria, Gong, La griglia di Varrone e Terrazza Calabritto. Come ben sanno gli habitué del format Taste, ogni ristorante proporrà un menu di 4 piatti gourmet a prezzi pop. Dai 6 agli 8 euro per ognuna delle tre proposte ispirate ai loro grandi classici e un quarto piatto studiato ad hoc per l'occasione dedicato alle passioni maschili al costo di 10 euro. E ancora, Wine Bar e Cocktail Bar e un laboratorio di degustazioni, per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e curiosità enogastronomiche in compagnia di ospiti e relatori d'eccezione.



L'appuntamento è da giovedì 28 novembre a domenica 1° dicembre a Milano al Superstudio Più in via Tortona 27.