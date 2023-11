A Misurina e Auronzo per sciare e ciaspolare con vista sulle Tre Cime di Lavaredo

Il fascino di Cortina rimane immutabile ma sci da discesa, fondo e slittino a misura di famiglie e bambini e ciaspolate nei rifugi per assaggiare la cucina della tradizione sono una prerogativa anche di altre destinazioni invernali del bellunese. Nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti due le mete a cui puntare (possibilmente fuori dal periodo natalizio) all’insegna del turismo lento e meno affollato: Auronzo di Cadore con il Monte Agudo e Misurina con il suo lago ai piedi di una delle montagne simbolo delle Dolomiti. La prima offre 20 km di tracciati, fra cui la nera Fedo con una pendenza del 42% e la rossa Alberto Tomba immersa nel bosco e lunga oltre 2,7 km, mentre sul Col de Varda si scia in quota con un panorama unico che abbraccia le Tre Cime di Lavaredo e spazia dal Cristallo alle Tofane. Per gli amanti del fondo, invece, sono ben 25 i km di piste a disposizione, compresi due percorsi per il campo scuola, mentre lo slittino si può praticare sia sul Monte Piana (al Rifugio Bosi si sale a piedi in circa 2 ore partendo da Misurina) che sui pendii delle Tre Cime (la pista che scende a valle dal Rifugio Auronzo, raggiungibile in 2,5 ore dal Lago d’Antorno, è lunga 5 km e adatta anche ai bambini).

