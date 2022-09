A Modena per Acetaie Aperte

Il “Gran Deposito Aceto Balsamico di Giuseppe Giusti” è la più antica acetaia al mondo, fondata nel 1605 a Modena ed è il brand più rappresentativo tra gli Aceti Balsamici di qualità. La sede in un antico borgo agricolo alle porte di Modena ospita il cuore della produzione Giusti, tra cui le botti storiche del 1700 e 1800 ancora in attività, ed è li che c'è il Museo Giusti: uno spazio dedicato al racconto della storia della famiglia e alla degustazione dell'”Oro nero di Modena”. Domenica 25 settembre Acetaia Giusti accoglie i visitatori con una performance teatrale tra le sale del suo Museo, per raccontare 400 anni di storia dell'Aceto Balsamico di Modena. Le visite sono gratuite e si ripetono ogni 45 minuti dalle 9.30 alle 17.30 presso il Museo Giusti – Strada Quattro Ville 52 – Modena.

6/7 Menu