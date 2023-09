A modo mio! Come prendere con successo le proprie decisioni in azienda

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Fai sempre le cose a modo tuo!» Quante volte vi sarà capitato di sentirvi dire questa frase? A me è capitato decine di volte. Fin da piccola, le bambine della mia età mi guardavano in modo strano perché non giocavo come loro; ad esempio, a me non piacevano le Barbie: le trovavo estremamente noiose con quei vestitini pomposi e quelle facce sempre sorridenti.

Crescendo, anche in Università ho scoperto che studiavo a modo mio: studiavo di notte, generalmente da sola e non mi piaceva troppo il toto voti.

Loading...

E poi ho iniziato a lavorare ed è proprio sul lavoro che ho davvero realizzato che sono solita fare le cose a modo mio. Ed è un privilegio, perché ci sono molti contesti in cui questo non è possibile. Allora mi sono chiesta: “Cosa significa fare le cose a modo tuo nel ruolo professionale che ricopri?” E mi è venuta in mente la definizione di ruolo data da Luciano Gallino, secondo cui è “un sistema di norme e di aspettative che convergono su di una persona in quanto occupa una determinata posizione in una rete di relazioni sociali”.

Il tema, dunque, è che il ruolo è fortemente connesso alle aspettative altrui che dipendono (in parte) da norme socialmente condivise. Questo ci porterebbe a pensare che ci omologhiamo agli altri in tutti gli aspetti della nostra vita. E del resto, già Erving Goffman ci aveva illuminato a proposito delle aspettative sociali di ruolo. Dunque, nel lavoro, siamo tutti attori sul palcoscenico della vita ed interpretiamo il nostro ruolo a seconda di ciò che l’organizzazione si aspetta da noi? Recitiamo pezzi di copione sparsi qui e là senza avere una sincera autenticità nelle modalità attraverso cui adottiamo i comportamenti?

Per rispondere alla domanda, riprendiamo la struttura di un ruolo organizzativo. Questo è composto da 3 aree: