A Monte Cavallo si slitta fino a mezzanotte sulla pista più lunga d'Italia

La più lunga, una delle più innevate (grazie a cannoni sparaneve sparsi lungo tutto il e anche illuminata: sono 10 i km che la pista di slittino di Monte Cavalo regala a chi arriva in questa zona “remota” dell'Alto Adige, nei pressi di Vipiteno, da cui bastano 15 minuti di cabinovia per arrivare alla stazione a monte, a quota 1860 metri. Si snoda per 17 tornanti attraverso un suggestivo paesaggio boschivo e scende per 900 metri di dislivello garantendo la massima sicurezza a qualsiasi appassionato dello slittino, bambini compresi. Fino alla fine della stagione invernale, prevista per il 31 marzo, si può approfittare dell'apertura serale della pista ogni venerdì sera, quando il sistema di illuminazione permette di proseguire con il divertimento fino a mezzanotte. L'ultima corsa della cabinovia è alle 22.00 e per chi vuole concedersi una cena in quota prima dell'ultima discesa sono a disposizione le baite Enzianhütte, Bergrestaurant Roßstod, Furlhütte, lo chalet Stern e la Sterzingerhaus, dove si può anche pernottare.



6/8 8/8 Menu