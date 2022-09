A Monza Gp da primato, ricavi diretti e indotto verso i 250 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Gran Premio che celebra i 100 anni del tempio della velocità non poteva avere premesse migliori con la pole position conquistata ieri dalla Ferrari di un Charles Leclerc in tuta «giallo Modena».

Affluenza record in pista e negli hotel

Il weekend di gare ha visto un’affluenza record con oltre 350mila persone che hanno gremito le tribune e i prati del circuito. E se qualche giorno fa il presidente di Sias (Società incremento automobilismo e sport), che gestisce l’Autodromo nazionale di Monza, Giuseppe Redaelli, si spingeva a stimare un indotto da primato, oltre i 225 milioni di euro del 2019, ultima edizione pre pandemia, il beneficio finale per il territorio lombardo potrebbe essere ancora più alto e avvicinarsi alla soglia dei 250 milioni.

Loading...

Solo a Milano, ad esempio, sono state riempite 30mila camere in 400 alberghi, con una decina di milioni di incasso. D’altronde, nel report “Italia Terra di motori” presentato da Banca Ifis si evidenziava una spesa media (complice l’aumento dei prezzi) di circa 500 euro pro capite, tra ticket e indotto, per i Gp italiani di Formula 1 e del motomondiale, con Monza regina incontrastata degli incassi.

Il restyling

Un motivo in più per difendere l'appuntamento. L’Aci, presieduto da Angelo Sticchi Damiani, ha sottoscritto con Liberty media, l’azienda Usa che governa il Circus, un accordo fino al 2025 (in cambio di una fee di circa 20 milioni a stagione). Il ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, in questi giorni ha ribadito l’interesse per Monza (e per il suo indotto), ma ha pungulato le autorità italiane (il circuito è di proprietà del consorzio regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano) a rispettare il cronoprogramma dei lavori di ammodernamento dell’impianto. Lavori che, in effetti, dovrebbero partire subito dopo la fine delle corse. Lo scorso anno si prevedeva un impegno finanziario di 100 milioni, ma con l’innalzamento dei costi delle materie prime si potrebbe superare i 150 milioni di euro.

Gli interventi vanno dai sottopassaggi alle copertura delle tribune e sono diretti ad incrementare la dotazione tecnologica, la sostenibilità ambientale della struttura e soprattutto ad assecondare la vocazione della nuova Formula 1, sempre più orientata verso la spettacolarizzazione degli eventi sportivi e l’interazione più ampia con il pubblico. Esemplare, in negativo, è stata in questi giorni la vicenda della fan zone di Monza finita al centro di una querelle burocratica tipicamente italiana con sequestri e dissequestri che hanno rallentato l’allestimento delle installazioni provvisorie (campi da padel, pista di go kart e stand enogastronomici) per presunte violazioni di norme urbanistiche e paesaggistiche.