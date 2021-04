A Napoli va di scena la mobilità sostenibile con il salone Bluexperience

1' di lettura

Sarà all'interno del quartiere fieristico della Mostra Oltremare la prima edizione del salone Bluexperience, in programma a Napoli dal 10 al 12 settembre. Organizzato da Action Events S.r.l, con il patrocinio di ANFIA e Legambiente, verranno esposte le migliori novità ecologiche legate all'automotive, alla mobilità leggera e all'aftermarket. Un intero padiglione sarà a disposizione della case automobilistiche che metteranno in mostra il loro modelli a motore elettrico, mild-hybrid full e plug-in. E tutti i modelli potranno essere provati in un'area esterna adibita per i test drive.

Non mancherà una zona dedicata alle due ruote elettriche, con in mostra le più evelute biciclette elettriche, ma anche monopattini, hoverboard, skateboard, segway e monowheel. Spazio anche alle novità in campo aftermaket con la presenza di società di servizi per le infrastrutture automobilistiche, il car sharing, i ricambi e l'assistenza post vendita.

