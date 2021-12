A Natale il lancio del nuovo telescopio spaziale alla scoperta dei misteri dell’Universo

È un punto, del tutto immaginario, distante 1,5 milioni di chilometri, calcolato con precisione nella metà del diciottesimo secolo da Jean Louis Lagrange, un grande matematico italiano, a dispetto del cognome: lì le forze di attrazione di Sole e Terra si compensano, creando una sorta di equilibrio, non stabile ma sufficiente per farci stare il telescopio per un bel pezzo senza dover azionare continuamente i motori per correzioni, che peraltro producono vibrazioni, micidiali per l'osservazione del cielo.

La precisione necessaria

Ci vorranno comunque sei mesi dal lancio per la messa a punto e i test di funzionamento, dal momento in cui i 18 specchi esagonali verranno dispiegati per formarne uno unico e perfetto da 6,5 metri, pronto a raccogliere la luce infrarossa che arriva dagli oggetti celesti: prove su prove per arrivare alla precisione voluta, gli specchi devono essere posizionati con molto meno di un millimetro di tolleranza rispetto a quanto calcolato.

Due componenti dello specchio del telescopio spaziale James Webb (Ap)

«È una macchina per misure ad alto redshift (spostamento verso il rosso, ndr) e pensiamo che nello studio della galassie più lontane, che sono state anche le prime a formarsi dopo il Big Bang, potremo avere delle sorprese», dice Massimo Stiavelli, capo dell'ufficio per il Jwst a Baltimora in Maryland, un gruppo di 300 scienziati e ingegneri che lavora da anni per questo momento che prenderà in consegna il telescopio spaziale subito dopo il lancio, diciamo una mezz'ora dall'ora X, che dovevano essere le 13:20 del 24 dicembre, ora italiana, e che invece è stata rinviata di 24 ore a causa dei foti venti ad alta quota.

Per capirci più si va lontano nello spazio più si va lontano anche nel tempo, nel passato se vogliamo. La luce del Sole ci arriva con soli otto minuti di ritardo, quella della vicinissima Luna con un solo secondo, ma Jwst riuscirà a vedere fino a più di 13 miliardi di anni luce di distanza, all'alba dell'universo, quando finiva l'epoca del buio del big bang, neanche 300.000 anni si calcola e si iniziava a formare qualche stella e qualche galassia.

I risultati attesi (e non)

Ma non solo questo, gli scienziati si aspettano grandi risultati dal fatto che Jwst vede nell'infrarosso, attraversa in sostanza il muro di polvere che spesso riempie vaste zone della nostra Galassia.