A New Delhi gli scontri più violenti dall’uccisione di Indira Gandhi

Il governatore di Delhi, Arwind Kejriwal, leader del Partito dell’Uomo comune e appena rieletto dopo una violenta campagna elettorale, ha chiesto il coprifuoco e l’intervento dell’esercito nelle aree colpite dai disordini, ieri pattugliate da forze paramilitari. La presidente del Partito del Congresso, Sonia Gandhi, ha invece chiesto le dimissioni del ministro degli Interni, Amit Shah, per non avere bloccato le violenze e avere consentito che la situazione degenerasse. La polizia di New Delhi dipende dal ministero dell’Interno e la sicurezza nella capitale è sua responsabilità. Shah è poi l’ispiratore della riforma della legge sulla cittadinanza.

A far esplodere le tensioni latenti tra la maggioranza hindu e la minoranza musulmana (180 milioni di persone), è stato l’emendamento approvato a dicembre del 2019 per accelerare l’iter di concessione della cittadinanza, quando a chiederla sono persone in fuga da persecuzioni religiose subite in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, tutti Paesi a maggioranza musulmana. Alla corsia preferenziale sono ammessi i fedeli di tutte le principali religioni della regione, eccetto quella islamica. Per il Governo, il motivo è chiaro: per definizione, i musulmani non sono vittime di persecuzione in quegli Stati. Molti musulmani indiani la vedono diversamente: una legge che fa differenze in base alla religione viola di per sé la Costituzione, conferma la sensazione di essere trattati come cittadini di serie B e alimenta il timore che il Bjp voglia creare uno Stato hindu-centrico. Preoccupazioni largamente condivise da chi ha semplicemente a cuore la laicità dello Stato e il lascito di tolleranza e convivenza del Mahatma Gandhi.

I semi delle violenze scoppiate a più riprese negli ultimi mesi, sono state l’abolizone (agosto 2019) dell’autonomia amministrativa dell’unico Stato a maggioranza musulmana della Confederazione indiana, il Jammu e Kashmir, la retorica incendiaria di diversi esponenti di primo piano del Bjp, e l’ipotesi, avanzata dallo stesso ministro Shah, di verificare i requisiti di cittadinanza di tutti gli indiani, con l’esclusione dello status per quanti non siano in grado di dimostrarla: i primi a sentirsi vittime di una misura di questo genere sono ancora una volta i musulmani, che arrivano a temerla come una sorta di anticamera alla deportazione.

Mentre i social media giocano anche da queste parti il loro ruolo di catalizzatori dell’odio e delle fobie, diversi Stati indiani hanno fatto però sapere che non si presteranno a un’operazione tanto controversa. L’India, fanno presente in molti, «resta una democrazia e ha i suoi anticorpi».