A Nizza per divertirsi in mezzo ai fiori della Costa Azzurra

È uno degli appuntamenti con le maschere più noti e frequentati d'Europa e quest'anno compie 150 anni: ha il fascino unico di una festa che si svolge a bordo mare, lungo la Promenade des Anglais, dove su apposite tribune si può assistere alla celebre “battaglia dei fiori”, e si protrae per due settimane (dal 10 al 26 febbraio) con le sue sfilate di giorno e di notte e la partecipazione mille musicisti e ballerini internazionali che si esibiranno in una città decorata di tutto punto, specialmente in Piazza Massèna e al Jardin albert 1er. Le origini del Carnaval de Nice di questo sono antichissime, tanto che vi sono cenni risalenti addirittura al 1294, mentre la sua istituzione ufficiale è del 1873, quando venne fondato il “Comité des fêtes” (comitato dei festeggiamenti) che fu incaricato dell'organizzazione dei festeggiamenti con sfilate di carri e tribune. Il tema che ispira i carri dell'edizione 2023 è il “Re dei Tesori del mondo”.

