A Noto per la cultura barocca e il gelato gourmand

Noto è la meta culto del turismo culturale e gastronomico in questa estate 2022. Il 21 luglio presso il Cortile del Collegio dei Gesuiti va in scena “Storia di una Capinera”, tratta dal romanzo di Giovanni Verga. I gelati e i dolci di Corrado Assenza al Caffè Sicilia costituiscono una prelibatezza per il corpo e la mente. Dal Palazzo Nicolai al Palazzo Landolina, la superba bellezza dello stile barocco siciliano fa innamorare. Anche Palazzo Astuto e Palazzo Trigona di Cannicarao incantano. Per un bagno si va al Lido di Noto, ma anche nella vicina riserva naturale di Vendicari.

1/11 3/11 Menu