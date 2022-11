A Notting Hill, sta nascendo un nuovo hub d'arte e design

Ascolta la versione audio dell'articolo

«È il parco giochi perfetto», urla Loïc Le Gaillard, per sovrastare il frastuono di martelli e trapani. Elmetto in mano, mi indica con un gesto l'ingresso di Ladbroke Hall, lo storico edificio di Notting Hill, ex sede londinese della Sunbeam Talbot Motor Company e nuovo polo di Carpenters Workshop Gallery. «Stiamo creando una comunità per i creativi e i residenti della zona», continua. «Chiunque voglia ampliare i confini di ciò che è considerato espressione artistica qui sarà il benvenuto». Siamo appena entrati nel magnum opus di Loïc Le Gaillard e del co-fondatore Julien Lombrail. Amici d'infanzia, i due hanno comprato la proprietà quattro anni fa e sono al lavoro per trasformarla nel loro fiore all'occhiello: un grande hub artistico che verrà inaugurato nella primavera del 2023, con un costo di circa 30 milioni di sterline.

Le Gaillard e Lombrail non sono soli nella loro avventura, hanno messo insieme un gruppo di artisti e di designer che li ha aiutati in questa utopia creativa. L'architetto anglo-ghaniano David Adjaye ha supervisionato la metamorfosi del lato dell'edificio che ospita la galleria, mentre l'architetto-artista Vincenzo De Cotiis, insieme alla designer-artista francese Michèle Lamy, ha curato l'area hospitality. Quando Ladbroke Hall aprirà in primavera, Adjaye presenterà i suoi nuovi arredi in una personale, mentre un secondo evento d'apertura – che introdurrà un'altra sezione della galleria e il suo focus sul vintage – presenterà anche pezzi dell'architetto brasiliano José Zanine Caldas, scomparso nel 2001.

Adjaye, uno dei collaboratori chiave del progetto, ha anche concepito quello che diventerà la sua parte più prestigiosa: una sezione contemporanea dell'edificio che Le Gaillard definisce la sua «folle cattedrale» e che, se tutto procederà secondo i piani, verrà ultimata entro il 2025. Qui i raggi di luce filtreranno in interni quasi monastici attraverso il soffitto di vetro; sarà un luogo dove contemplare il design – qualcuno potrebbe addirittura dire “stare in sua adorazione”. «Ladbroke Hall è lo spazio che Julien e io sognavamo di creare fin dal 2006, quando abbiamo inaugurato la nostra piccola galleria a Chelsea», racconta Le Gaillard, ricordando il loro primo spazio, ricavato in un vecchio laboratorio di falegnameria, che negli anni è diventato una piattaforma per arredi e objets a cavallo fra arte e design. L'anno dopo era stata la volta di un nuovo avamposto a Mayfair, quindi di altri due a Parigi e di ulteriori gallerie a New York e a Los Angeles. Ladbroke Hall sarà la loro “mega Mecca”. «Non solo un luogo dove vedere grande arte e grande design, ma anche dove cenare divinamente, ascoltare e registrare ottima musica. Balleremo il tango, ascolteremo jazz, passeggeremo sulla terrazza sul tetto e in un giardino meraviglioso. Sarà un posto dove incontrare persone interessanti ed esplorare la creatività in tutte le sue forme», spiega.

Tavolo DC1716 (2017), Vincenzo De Cotiis. © Tom Jamieson

La galleria ha una lunga esperienza in materia di collaborazioni creative, e gran parte dei quasi 4mila metri quadrati di Ladbroke Hall sono stati concessi ad artisti e designer. «Abbiamo fatto fare loro un tour e ci hanno detto dove sentivano la maggiore energia. Li abbiamo lasciati fare, non abbiamo assegnato compiti o altro», spiega Le Gaillard, porgendomi un elmetto e scomparendo dentro una porta laterale. Una volta all'interno, camminiamo scansando impalcature e uomini che martellano prima di arrivare a quello che era l'ingresso del palazzo, perfettamente conservato e riconvertito in ristorante. Il menu sarà curato dallo chef Emanuele Pollini e l'atmosfera sarà firmata da De Cotiis, che l'ha descritta così: «Dettagli delicati e luminosi e le linee scure richiameranno immagini urbane». La sala sarà in parte occupata da lampade e dagli arredi della collezione En Plein Air, in fibra di vetro riciclata.

Un dettaglio del nuovo tavolo Yaawa, David Adjaye. © Tom Jamieson

Un ulteriore effetto wow verrà da quattro enormi opere d'arte site-specific realizzate dall'ex presidente della Royal Academy of Arts, Christopher Le Brun, che le ha definite un'improvvisazione sul repertorio classico della pittura – colore, luce e tempo. «Sono lo sviluppo su grande scala di temi e motivi di lavori esposti di recente a Londra e a Shenzhen», dice dei suoi pezzi. «È una pittura che non ha altro scopo che quello di dare piacere, consolazione, essere espressione della possibilità stessa dell'arte». Le Gaillard è entusiasta del contributo di Le Brun; cita come precedente l'intervento di Rothko al Four Seasons. «È venuto qui e voleva partecipare a quello che stavamo creando». Un altro pezzo forte del ristorante, che avrà 60 coperti, è il gigantesco lampadario che esprime l'approccio tattile alla scultura di Nacho Carbonell.