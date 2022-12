A Novara lo studio che osserva l’invecchiamento delle persone

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Monitorare l’invecchiamento delle persone raccogliendo dati attraverso esami di laboratorio, clinici e questionari mirati e seguendo l’evoluzione del loro stato di salute nel tempo. È, in sintesi, l’obiettivo del progetto “Novara Cohort Study” lanciato dall’Università del Piemonte Orientale. L’ambizione è di arrivare a coinvolgere 10mila cittadini.

«Il progetto è partito ufficialmente l’1 ottobre scorso e ha già ricevuto più di 200 domande di partecipazione. Stiamo iniziando a eseguire i test e, parallelamente, a esaminare il materiale biologico raccolto. In questo momento stiamo portando avanti uno studio pilota che coinvolgerà i primi 50 partecipanti entro la fine dell’anno». A snocciolare i primi dati è Daniela Capello, coordinatrice di questo studio che, attraverso la partecipazione attiva della popolazione novarese, mira ad identificare caratteristiche biologiche e stili di vita associati a un invecchiamento sano o a un invecchiamento patologico.

Loading...

«Da gennaio – spiega Capello – il progetto procederà in maniera intensiva: prevediamo di accogliere 5-6 persone al giorno con un’attività che coinvolge un medico, 4 infermieri, due assistenti per la compilazione dei questionari e 3 tecnici di laboratorio per l’esame dei campioni raccolti. Dietro le quinte, poi, lavora un’altra decina di ricercatori per l’analisi dei dati e la costruzione del database. In tutto possiamo considerare una ventina di persone».

Tutto ha inizio nel 2018 quando il dipartimento di medicina traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale (Upo) riceve un finanziamento come dipartimento di eccellenza per gli studi sull’invecchiamento. Si tratta di 7,5 milioni di euro che vengono suddivisi in varie aree di ricerca: interventi sul territorio, infermieristica, master, nuove posizioni per ricercatori. «Il via vero e proprio avviene a inizio 2020 – chiarisce la coordinatrice del progetto Novara Cohort Study – grazie alle risorse disponibili viene concretizzata l’idea del monitoraggio della popolazione e si procede all’allestimento della biobanca». Quest’ultimo elemento è un tassello fondamentale: si tratta di uno strumento di ricerca senza scopo di lucro che raccoglie tutto il materiale biologico e le informazioni sugli stili di vita, la storia familiare, il lavoro, gli hobby forniti sia dai pazienti arruolati negli ospedali o negli ambulatori per ambiti specifici di malattia, sia dalla popolazione che decide di sostenere il progetto partecipandovi.

«La risposta che stiamo osservando era il sogno della vigilia – dice Daniela Capello – non sappiamo se sia un maggiore livello di sensibilità sviluppato in conseguenza della pandemia, sta di fatto che riscontriamo grande interesse e voglia di partecipare con senso di responsabilità. È probabile che i cittadini abbiano percepito di essere soggetti attivi e propositivi, non soltanto dei puri oggetti di ricerca. E che abbiano capito che i dati che raccogliamo non hanno solo una valenza scientifica ma rivestono una grande importanza per le istituzioni e le politiche sociali e sanitarie del futuro».