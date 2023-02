A Obereggen con sci e slittino in mezzo ai boschi

Chissà se a metà anni ’70, quando una decina di giovani del posto decise di non abbandonare la Val d’Ega per costruire un comprensorio sciistico là dove non esisteva, qualcuno si immaginava lo scenario di una doppia pista illuminata, una per lo sci da discesa e gli snowboard e una dedicata allo slittino, servite da un unico impianto di risalita. E ciò che si può vivere ad Obereggen, il piccolo centro che condivide con Predazzo e Pampeago la paternità dello Ski Latemar. L'appuntamento con la neve in notturna è bisettimanale, il martedì e il venerdì, e si sale in quota con la cabinovia a 8 posti Ochsenweide dalle 19:00 fino alle 22:00 per poi scendere lungo gli 1,6 km della pista Obereggen letteralmente illuminati a giorno. Per chi dello sci ne ha avuto abbastanza durante la giornata, l'attrazione si chiama slittino, a uno o due posti: si parte da circa 2.000 metri e si scende per circa 2,5 km lungo un tracciato perfettamente preparato e illuminato fino alla partenza della cabinovia, nell'assoluto silenzio del bosco e (se si è fortunati) con i riflessi della luna piena sulla coltre bianca che avvolge le cime e l'intera vallata. Per i più esperti c'è tempo a sufficienza per ripetere la discesa e testare le proprie capacità di derapare in curva almeno quattro o cinque volte.



2/8 4/8 Menu