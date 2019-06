A Osaka il G20 più importante per l’Italia di Stefano Carrer

G20 a Osaka: focus su commercio e ambiente

5' di lettura

(Nostro inviato) OSAKA - All’improvviso, quello che si apre domani a Osaka diventa il più importante G20 della storia per l’Italia, complici le ultime turbolenze nel governo: cruciale non a causa dell’agenda collettiva del summit dei principali Paesi avanzati ed emergenti, ma per i riflessi che possono avere per i nostro Paese gli incontri del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministero dell’Economia Giovanni Tria con altri leader europei. Al loro arrivo nella serata di giovedì (intorno alle 11 ora italiana) all’aeroporto internazionale del Kansai - quello con il terminal lunghissimo disegnato da Renzo Piano - Conte e Tria non hanno certo in cima ai loro pensieri gli ultimi dettagli da delineare del comunicato finale del G20. Per loro Osaka rappresenta soprattutto l'occasione per cercare di evitare che i ministri delle Finanze dell’Eurozona il 9 luglio approvino l'avvio della procedura di infrazione contro l’Italia. Un tentativo che può intrecciarsi con i colloqui dietro le quinte con la cancelliera Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, lo spagnolo Pedro Sanchez ( la Spagna è invitata al G20) - a parte quelli con Junker e Tusk - per cercare di arrivare a sbloccare le nomine per il rinnovo di vertici delle più alte istituzioni dell‘Unione europea. Già venerdì mattina si terrà un delicato incontro tra i leader europei presenti, preceduto da una conferenza stampa congiunta di Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, i presidenti uscenti di Commissione e Consiglio europeo.



L’importanza dei bilaterali: Trump-Xi verso una tregua commerciale

Del resto, più che per il comunicato finale, c’è grande attesa nel mondo per l’esito di importanti incontri bilaterali , primo fra tutti quello tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping che si dovrebbe svolgere nella tarda mattinata di sabato ora locale e da cui dovrebbe uscire una tregua commerciale. Il primo media ad anticiparla è stato il South China Morning Post, secondo cui Usa e Cina hanno raggiunto un accordo di massima su una provvisoria tregua nelle loro dispute commerciali, che eviterà nuovi dazi su export cinese negli Usa per altri 300 miliardi di dollari (e relative ritorsioni). Peraltro il quotidiano aggiunge che, se Trump ci ripensasse, Xi a quel punto farebbe saltare il meeting bilaterale.

Anche per Conte ci saranno rilevanti incontri a tu per tu, da quello con il leader egiziano al-Sisi (con il caso Regeni ancora sullo sfondo), a quello con il premier indiano Modi, e non dovrebbe mancare un breve colloquio con Trump.

Il Giappone ospita per la prima un G20 e ha fatto le cose in grande per offrire strutture ed ospitalità raffinata, ma per Conte e Tria la missione è troppo seria per distrarsi con l'”omotenashi” giapponese.



Il dilemma della presidenza giapponese

Per la presidenza nipponica, questo G20 presenta un dilemma: da un lato, Tokyo vuole mostrare una leadership su alcuni temi chiave come ambiente, commercio e riforma del Wto, ma dall’altro non intende contrariare troppo l’Amministrazione Trump, con cui ha in corso un delicatissimo negoziato bilaterale sul commercio. Tra l’intenso lavorio degli “sherpa” in questi ultimi giorni, gli sforzi di sintesi della presidenza rischiano di portare a un compromesso al ribasso: se sulla questione del commercio internazionale il linguaggio del comunicato finale sarà comunque secondario rispetto all'evento che ruberà la scena - il bilaterale tra Trump e Xi Jinping - sulla lotta ai cambiamenti climatici gli ambientalisti lanciano l’allarme su un possibile annacquamento degli impegni presi collettivamente e comunque evidenziano ritardi e contraddizioni di molti Paesi membri.