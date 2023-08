A Oslo crolla Norwegian Air penalizzata da conti trimestrali sotto le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brusca perdita di quota per Norwegian Air Shuttle alla Borsa di Oslo, dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. Il titolo della compagnia aerea low cost accusa una flessione di oltre sette punti percentuali. Rispetto a inizio anno, per altro, il prezzo segna un progresso di poco meno del 30%. Norwegian ha registrato nel secondo trimestre un utile netto in calo del 57% a 538 milioni di corone norvegesi, inferiore alle attese, mentre i ricavi operativi hanno totalizzato 6,9 miliardi, in crescita del 41%. In flessione l’Ebit a 650 milioni, il 52% in meno rispetto agli 1,35 miliardi del 2022, che tuttavia – ricorda la compagnia - aveva beneficiato di effetti contabili per 2,1 miliardi di corone relativi al completamento dell’acquisto di aerei da Boeing. I risultati del trimestre – ha spiegato la società – «sono stati influenzati dall’incertezza macro-economica, che riguarda in modo predominante l’indebolimento della corona norvegese verso il dollaro e l’euro».

Al tempo stesso la compagnia «ha registrato una forte domanda su tutti i mercati nel corso della stagione estiva, con fattori di carico robusti e rendimenti in miglioramento». I passeggeri sono aumentati a 5,6 milioni da 5 milioni nel secondo trimestre del 2022. Il gruppo inoltre annuncia che «il consiglio di amministrazione ha avviato la procedura per assicurare che la struttura di capitale rifletta il successo della trasformazione della società, dopo la sua riorganizzazione» e «il processo punta anche a mettere la società in grado di distribuire un potenziale dividendo». Un’indicazione che tuttavia non è bastata a convincere il mercato sulla rotta di Norwegian.