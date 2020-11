A ottobre sale a 1.714 miliardi (+9,5%) la liquidità sui conti correnti Solo nel mese di ottobre questa liquidità è cresciuta di 32 miliardi. Il fenomeno è destinato a proseguire nei prossimi mesi di Laura Serafini

(New Africa - stock.adobe.com)

Solo nel mese di ottobre questa liquidità è cresciuta di 32 miliardi. Il fenomeno è destinato a proseguire nei prossimi mesi

1' di lettura

Si rafforza la propensione degli italiani, famiglie ma anche imprese, a risparmiare e a mettere liquidità sui conti correnti. Solo nel mese di ottobre questa liquidità è cresciuta di 32 miliardi. La quantità sui depositi ha sfondato quota 1.700 miliardi, attestandosi complessivamente 1.714 miliardi, in aumento del 9,5 per cento rispetto a ottobre 2019, con un incremento di 149 miliardi in un anno. A certificare il trend è ancora una volta è il bollettino mensile dell'Associazione bancaria italiana.



In un mese 32 miliardi in più



Loading...

L’incremento del 9,5 per cento è lo scostamento mensile (sempre anno su anno) più significativo registrato dall’ottobre 2019 ad oggi e rappresenta anche la variazione mese su mese maggiore. Del resto, era da attendersi questa impennata: a ottobre hanno cominciato a manifestarsi con evidenza i segnali di una seconda ondata della pandemia e con essa la prospettiva di nuovi lockdown che riducono inevitabilmente la domanda di beni e servizi.

Anche in questo caso è probabile che la quota maggiore di liquidità lasciata sui conti correnti sia riconducibile alle imprese.

Fenomeno destinato a crescere nei prossimi mesi