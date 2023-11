A ottobre sono usciti altri 172 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non c’è pace per i Pir. Secondo l’Osservatorio di Plus24, a ottobre dalle casse dei gestori sono usciti altri 172 milioni, un dato peggiore rispetto ai 163 persi a settembre. Si è aggiunto così un altro anello alla lunga catena di dati negativi che ormai caratterizza il sistema da quasi due anni.Questa parabola discendente non solo non accenna a interrompersi, ma lascia spazio a interrogativi sempre più pressanti sul futuro dei piani individuali di risparmio, nonostante siano ancora in molti a credere all’utilità di questi prodotti.

Lo scenario

Utilità soprattutto finalizzata a sostenere l’economia reale (obiettivo per il quale sono stati creati), ma anche per consentire all’investitore di ampliare la possibilità di diversificare il portafoglio. Oltre agli operatori, che nonostante i dati di raccolta tendono a difendere il valore di questi strumenti, ci crede anche il mondo della politica. È di qualche giorno fa, infatti, una proposta di modifica alla legge dei Pir avanzata dal deputato Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze (possibilità di sottoscrivere più Pir ordinari; investire l’ammontare massimo previsto in un’unica soluzione; deducibilità dall’imponibile fiscale di una percentuale della somma investita; estensione ai Pir ordinari del credito di imposta sulle minusvalenze) ma con questi numeri ben poco incoraggianti è difficile pensare che gli sforzi vadano a buon fine, almeno a breve.

Loading...

L’approccio

Forse il problema più che normativo è comportamentale per una serie di ragioni. Probabilmente questi prodotti sono ancora poco conosciuti dalla maggior parte degli investitori (da quando sono nati i nuovi Pir collocati sul mercato si contano sulle dita di una mano); non vengono proposti con molta convinzione da chi dovrebbe collocarli e vengono ritenuti più costosi rispetto ai fondi tradizionali. Tutte barriere, queste, che evidentemente non vengono abbattute dalla possibilità di usufruire di un beneficio fiscale che gli altri prodotti finanziari non hanno. Non solo. Anche la concorrenza che ultimamente stanno facendo i titoli di Stato in termini di rendimento certo non aiuta.

Le scelte e le attese

Chi ha deciso di uscire alla scadenza dei cinque anni, tende a riposizionare il capitale su prodotti con un margine di rischio limitato, se poi in certi casi rendono fino al 5 per cento, tanto meglio. Ma nonostante tutto, le performance dei Pir nel medio periodo sono ancora soddisfacenti. È quindi una questione di aspettative: meglio portare a casa il risultato positivo oggi che impegnare il capitale a lungo termine, con buona pace dell’economia reale.

Le società

Nemmeno una società ha archiviato il bilancio mensile con il saldo positivo. C’è soltanto chi ha registrato un dato meno negativo degli altri, come per esempio Ersel, la società di gestione più vicina al pareggio, o Euregio e Axa che hanno tamponato le uscite a -0,1 milioni e -0,4. Tra le Sgr più grandi, che in genere hanno anche più prodotti, il risultato è più pesante. Per Amundi la raccolta è stata negativa per 66 milioni, per Mediolanum di 32 milioni e per Arca di 23. Eurizon ha contenuto i riscatti grazie a un nuovo Pir obbligazionario (Edizione 4) che ha incassato oltre 32 milioni.