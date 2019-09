A ottobre tutti uniti per combattere il cancro con The Estée Lauder Companies

«Il tumore del seno riguarda tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte al fianco delle donne che si trovano ad affrontare questa malattia. AIRC lo fa sostenendo i migliori ricercatori italiani che lavorano ogni giorno per rendere il tumore al seno sempre più curabile - dichiara Niccolò Contucci, direttore generale di Fondazione AIRC -. Per questo la Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies è così importante, perché ogni anno con il simbolo del Nastro Rosa riporta l'attenzione sull'importanza di sostenere i progressi della scienza per arrivare a trovare le giuste risposte per tutte le pazienti colpite da questa neoplasia».

Testimonial dell'edizione 2019 è Paolo Stella, già grande sostenitore della Breast Cancer Campaign nelle edizioni passate.

In 27 anni, con la Breast Cancer Campaign, The Estée Lauder Companies ha distribuito quasi 160 milioni di Nastri Rosa, ha raccolto oltre 76 milioni di dollari - interamente investiti nella ricerca, nella formazione e nell'assistenza medica – sostenendo più di 60 organizzazioni impegnate nella lotta contro il tumore al seno e ha mobilitato circa 46mila dipendenti in tutto il mondo.



The Estée Lauder Companies Italia sosterrà inoltre l'attività di AIRC devolvendo 5 euro per ognuno dei seguenti prodotti venduti nel mese di ottobre: Aveda Bcc Hand Relief Moisturizing Creme with shampure aroma; Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion+ (durante il mese di ottobre 2019 – per il secondo anno consecutivo - Clinique devolverà all'associazione Breast Cancer Research Foundation 10 euro per ciascuna foto o video pubblicati su Instagram con l'hashtag #TakeTheDayOffChallenge, utilizzando un prodotto della linea Take The Day Off e la call to action a struccarsi contro il tumore al seno);

Darphin Intral Redness Relief Soothing Serum; Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II; La Mer The Treatment Lotion; Origins Limited-edition Blooming Bold Lipstick Kit.