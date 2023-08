A ovest da Londra nelle bucoliche Cotswolds tra querce, villaggi e castelli

Un viaggio nelle Cotswolds non può che cominciare da Blenheim, laddove nacque il figlio più illustre di questo territorio pastorale dalla superficie di quasi 2.000 km quadrati che tocca ben sei contee centro-occidentali dell'Inghilterra, ad appena un'ora e mezza di viaggio on the road da Londra. ci si imbatte in castelli dall'irresistibile fascino, si attraversano villaggi minuscoli e pittoreschi, si percorrono sentieri tra muretti a secco, greggi di pecore, querceti plurisecolari, si guadano fiumi in kayak. Appunto, cominciando dal palazzo e dai giardini in cui mosse i primi passi il futuro Sir e Primo Ministro, nonché Premio Nobel per la letteratura, Winston Churchill

