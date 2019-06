A Oxford la donazione dei record: 150 milioni di sterline dal miliardario Schwarzman (Ceo di Blackstone)

Il miliardario americano Stephen Schwarzman (Epa)

Oxford University ha annunciato la più grande donazione di sempre da parte di un miliardario americano, che ha dato all'istituzione 150 milioni di sterline per ricerche sull'intelligenza artificiale (AI).

Il denaro, proveniente dal filantropo e uomo d'affari Stephen A. Schwarzman, sarà utilizzato per creare lo Stephen A. Schwarzman Centre for the Humanities, che per la prima volta in assoluto vedrà le sette discipline umanistiche di Oxford ospitate insieme a spazi espositivi e performativi.

Con un'apertura prevista per il 2024, il Centro Schwarzman ospiterà anche il nuovo Istituto di etica in AI, che condurrà lo studio delle implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale e di altre nuove tecnologie informatiche.



La generosa donazione supera quella dell'uomo d'affari britannico David Harding, che ha donato 100 milioni di sterline all'Università di Cambridge nel febbraio di quest'anno.