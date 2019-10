A Padova un festival del benessere e una Spa con galleria d’arte Si terrà dal 24 al 27 ottobre al resort Terme Preistoriche di Montegrotto (in provincia di Padova) la prima edizione del Nerò Unconventional Wellness Festival: mostre d’arte, concerti, talk, lezioni di autoshiatzu e yoga, rituali di benessere, bagni di suono, trattamenti viso gratuiti e momenti di spettacolo di Marika Gervasio

2' di lettura

Si terrà dal 24 al 27 ottobre al resort Terme Preistoriche di Montegrotto (in provincia di Padova) la prima edizione del Nerò Unconventional Wellness Festival. Mostre d’arte, concerti, talk, lezioni di autoshiatzu e yoga, rituali di benessere, bagni di suono, trattamenti viso gratuiti e momenti di spettacolo da seguire a bordo piscina o all’interno di una nuovissima Spa.

La manifestazione, infatti, vedrà anche inaugurare ufficialmente l’omonima struttura, Neró Spa New Experience, costruita al piano nobile delle Terme Preistoriche sopra le piscine panoramiche. Progettato dall’archistar delle spa Alberto Apostoli, il nuovo centro si estende su circa 1.200 metri quadrati, di cui 500 dedicati al percorso acque (da cui il nome “neró”, che in greco moderno significa proprio acqua), affacciati sul Parco Naturale dei Colli Euganei.

Tra le particolarità della Spa spicca la presenza di una galleria d’arte che, con cadenza semestrale, ospiterà a rotazione mostre di artisti in grado di interpretare e raccontare il concetto di benessere. I primi ospiti della Neró Art Gallery saranno i lavori dell’artista veneta Carla Rigato, con vernice venerdì 25 ottobre a partire dalle 19, che saranno ospitati per i prossimi sei mesi nella navata centrale che congiunge l’area termale e l’area ayurveda,.

“Kouroi” – questo il titolo della mostra – presenta una personale riflessione sulla bellezza e sull’armonia. «Il kouros era, nella Grecia arcaica, un giovane nel pieno del suo sviluppo fisico e interiore; la sua nudità era simbolica e rappresentava la virtù del coraggio, ma era anche funzionale alla rappresentazione della forza fisica che rinvia alla forza morale, intesa come equilibro e armonia interiore. I “sette ragazzi” di Carla Rigato – spiega Antonietta Grandesso che ha curato la mostra – rammentano che solo uno sviluppo armonico del corpo e della mente riesce a far giungere alla vera bellezza».



Tutti gli eventi sono gratuiti, eccetto quelli previsti all’interno dell’area umida della spa, a cui si può accedere acquistando l’ingresso di 2 ore o uno speciale pass che consente l'accesso illimitato a Neró Spa New Experience, comprensivo di un booster spa in omaggio a scelta tra rituale savonage in hammam, riflessologia plantare o massaggio testa-spalle.