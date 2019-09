Ok alla redistribuzione in Ue per migranti della Ocean Viking Il premier Giuseppe Conte ha incontrato i ministri Luciana Lamorgese (Interno), Luigi Di Maio (Esteri), Lorenzo Guerini (Difesa) e Paola De Micheli (Infrastrutture) per affrontare, tra gli altri, la questione dei migranti della Ocean Viking, sulla quale «è registrata una forte adesione europea al meccanismo di redistribuzione già attivato nelle scorse ore dall'Italia»

Conte a Bruxelles, patto sui migranti e sulla crescita

2' di lettura

Sulla vicenda della Ocean Viking «si è registrata una forte adesione europea al meccanismo di redistribuzione già attivato nelle scorse ore dall’Italia. Risulta già un'adesione di diversi Stati membri che consentirà

un'adeguata e sollecita soluzione». Lo rende noto Palazzo Chigi dopo il vertice sui migranti convocato dal premier Giuseppe Conte, che ha riunito intorno a un tavolo i ministri competenti sul fronte degli sbarchi. Dopo la missione a Bruxelles, dove Conte dove ha incassato il sostegno delle istituzioni Ue sulla linea italiana (redistribuzione automatica, taglio dei fondi ai Paesi no solidali, e revisione del Trattato di Berlino), il tema dei migranti torna dunque al centro dell’agenda giallorossa.

Un portavoce dell’Esecutivo Ue ha fatto sapere che la Commissione ha

ricevuto la richiesta di coordinare la ripartizione dei migranti a bordo della Ocean Viking. E che, come sottolineato da Palazzo Chigi, già un numero di Paesi si sono impegnati ad accogliere le persone, una volta che saranno sbarcate dalla nave di nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere.

Al tavolo governativo, convocato per fare il punto sul nuovo approccio al tema migranti dopo il cambio della maggioranza, erano presenti i ministri di competenza Luciana Lamorgese (Interno), Lorenzo Guerini (Difesa) e Paola De Micheli (Infrastrutture). Presenti in qualità di capodelegazione dem e M5S anche Dario Franceschini e Luigi Di Maio.

Tra le questioni in sospeso c'è la vicenda della nave Ocean Viking delle Ong " Sos Mediterranee" e "Medici senza frontiere", che da giorni sta navigando tra Lampedusa e Malta in attesa dell'indicazione di un approdo sicuro per lo sbarco degli 82 migranti a bordo da parte delle autorità di Roma o La Valletta. Sulla nave ci sono «persone vulnerabili» che «stanno aspettando l'assegnazione di un porto sicuro: 58 uomini, 6 donne, 17 minori ed un bimbo di un anno. Chi sa quanti altri perderanno la vita

nel Mediterraneo mentre gli Stati Ue deliberano sul loro destino», fa sapere Msf. In assenza di risposte, la nave potrebbe decidere di tornare in zona di ricerca e soccorso libica per proseguire nella sua attività di salvataggio di migranti in fuga dal Paese africano.