A Palazzo Strozzi la protesta sociale e il grottesco con le star del contemporaneo

Come in un percorso dantesco atto alla redenzione, fino al 18 giugno 2023 Palazzo Strozzi e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo si uniscono per celebrare le stelle dell'arte contemporanea con la mostra “Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye.” Oltre settanta opere dei più importanti artisti italiani e internazionali, tra cui Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, Damien Hirst e Sarah Lucas, per festeggiare i trent'anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, una delle più prestigiose raccolte d'arte contemporanea in Italia.

Curata da Arturo Galansino, Direttore di Palazzo Strozzi, l'esposizione si muove a critica della società odierna, legando a sé più di cinquanta autori di diverse nazionalità, così da esplorare le principali ricerche artistiche attraverso una costellazione di opere esposte in tutti gli spazi del Palazzo, in un continuo gioco tra antico e moderno. “Reaching for the Stars” propone un percorso dal Piano Nobile alla Strozzina, fino al cortile rinascimentale. Qui è presentata “GONOGO”, recente installazione di Goshka Macuga: un monumentale razzo spaziale che invita a un viaggio dai molteplici significati. In parallelo si snodano sezioni che affrontano tematiche proposte con sensibilità e media diversi, come l'alienazione e la fragilità o le discriminazioni razziali e di genere.

Hirst con “Love is Great”

Già dalla prima sala, dedicata agli artisti londinesi Damien Hirst e Sarah Lucas, si percepisce il fil rouge riflessivo e profondo della mostra. Hirst con “Love is Great” crea un microcosmo denso di interrogativi esistenziali su vita e morte, tramite una tela turchese intrisa di farfalle: il fondo azzurro evoca il cielo, simbolo per gli antichi egizi del mondo ultraterreno. Sarah Lucas con “Love me” invece è un chiaro grido all'oggettivazione di genere con la parte inferiore di un corpo femminile a gambe spalancate, mancante di testa e con dipinti addosso bocche e occhi, in un'interpretazione freudiana collegata all'intercambiabilità fra bocca, occhi e orifizi sessuali.

Rosemarie Trockel

Nella seconda sala sono interessanti il frottage di Isa Genzken e i knitted paintings di Rosemarie Trockel: l’artista utilizza una macchina computerizzata ed eleva ad attività artistica la lavorazione a maglia, giudicata solo passatempo femminile, sfidando il maschilismo dominante nel mondo dell'arte. Ma è dalla terza sala, legata al made in Italy con diverse opere di Maurizio Cattelan, che l'esposizione assume un tono ancor più grave, quasi grottesco. Da un manichino rappresentante un uomo impiccato – creato a somiglianza dell'artista – ne “La rivoluzione siamo noi” alle macerie raccolte da Cattelan nell'attentato del 1993 al PAC per opera di Cosa Nostra: i sentimenti di tenerezza evocati dal titolo “Lullaby” fanno ironicamente contrasto con il clima di tensione e il luttuoso evento.

Nemmeno la celebre frase di Cenerentola si salva, in un totale disincanto, con la sarcastica opera “Bidibidobidiboo”: il tema della morte ritorna infatti nell’installazione dove uno scoiattolo umanizzato si è tolto la vita con un colpo di pistola, senza l'ausilio della pozione magica. La quarta sala è dedicata alle identità di genere, razza, orientamento sessuale o appartenenza culturale.