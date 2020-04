A Palermo arresti convalidati in videoconferenza

Tante le istanze dei detenuti che mirano a una revisione del regime cautelare per l'emergenza Covid-19, ma poche richieste di processo. E poche convalide di arresto e di fermo in videoconferenza. Sono questi i due fronti su cui restano attivi i giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. «Tutto il resto è sospeso», dice Antonella Consiglio, presidente aggiunto della sezione Gip, che spiega: «Abbiamo interpellato i detenuti in attesa di giudizio per chiedere se volevano partecipare al processo e li abbiamo informati che i termini di custodia cautelare sono sospesi. Ma pochi hanno chiesto di essere processati».

Piuttosto, prosegue Consiglio, «arrivano molte istanze di revisione della custodia cautelare, avanzate soprattutto da chi è in carcere per associazione mafiosa o per traffico di droga. Sono reati gravi, ma valutiamo comunque caso per caso la situazione di detenuti anziani o con patologie pregresse».

Sono invece «pochi gli arresti e i fermi in questi giorni: è arrivato solo qualche caso di violenza domestica. Li convalidiamo da remoto, in videoconferenza».