A Palermo per Mercurio Festival

Fino al 2 ottobre spettacoli, performances, concerti e workshops che presentano nuove realtà di punta della scena contemporanea italiana e internazionale accanto ad artisti e compagnie affermate, con l' ambizione di unire in un unico programma teatro, danza, musica, performing arts, arti digitali e audiovisive senza distinzioni è quanto promette Mercurio, il festival internazionale dedicato alla creazione multidisciplinare contemporanea e alle performing arts, in scena a Palermo. L'appuntamento è ai Cantieri Culturali della Zisa, tra Spazio Franco, Spazio Tre Navate, Arci Tavola Tonda, Spazio Marceau, Cre.Zi Plus, Averna Spazio Open e Centro Internazionale di Fotografia “Letizia Battaglia”. Un anno importante per questo evento (prodotto dallo Spazio Franco e dall'Associazione Altro), segnato dal riconoscimento quale Festival Multidisciplinare del Ministero della Cultura per il triennio 2022/2024 e dunque un traguardo condiviso con Babel, che ne ha la curatela, la compagnia palermitana anch'essa riconosciuta tra le “imprese di produzione di teatro d'innovazione nell’ambito della sperimentazione”.

