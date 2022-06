A Palermo i play off battono le elezioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Da dove cominciamo? Da Palermo, naturalmente, dove in questa domenica elettorale, all’apertura dei seggi, decine di sezioni sono rimaste chiuse perché più di cento presidenti di seggio hanno dato buca in extremis.

Per tornare alla “normalità”, cioè per trovare dei presidenti supplenti, c’è voluta mezza giornata. Il tutto in una giostra di inseguimenti, attacchi di hackers al Comune, telefonate, denuncia del ministro degli Interni Lamorgese, polemiche politiche e giustificazioni surreali da teatrino dei pupi.

Ma perché questa fuga? Forse un problema politico? Un subdolo “avvertimento” mafioso? La voglia in una domenica d’estate di andare tutti al mare? La scarsa remunerazione riservata ai presidenti?

Loading...

Colpa della finale dei play off?

Le si è pensate tutte: ci mancava solo Roberto Benigni che, nei panni di Johnny Stecchino, dicesse che “il vero problema a Palermo è quello del traffico”. Invece questa diserzione di massa sarebbe stata provocata da un avvenimento molto più “significativo”, che va però letto in chiave calcistica: la finale dei play off per la promozione in serie B tra il Palermo e il Padova, in programma alle 20.30 proprio nella stessa domenica della consultazione.

Capirete il dramma di questi sfortunati presidenti di seggio (e gli scrutatori? Tutti ligi?) posti di fronte a una scelta di campo così drammatica. Che fare? Resistere o non resistere? Si può disertare un appuntamento così importante? Certo che no, a una finale di play off del Palermo non si può dire di no. Minchia, signor prefetto, siamo gente perbene: prima tifosi del Palermo, poi ancora tifosi del Palermo, poi eventualmente, ma molto eventualmente, anche presidenti di seggio…

Ps : per la cronaca il Palermo battendo il Padova con un rigore di Matteo Brunori, torna in serie B. Lo stadio Barbera, in gran festa, era strapieno. Ma questo riferimento è puramente casuale...