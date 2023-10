A Parigi altro tonfo eccellente in Borsa. Dopo Worldline tocca a Sanofi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sanofi-Aventis cade alla Borsa di Parigi, dopo avere annunciato i conti trimestrali sotto le attese e il taglio della guidance di utile per azione per il 2024, uniti al piano di scorporo della divisione Consumer Health. Il titolo del colosso farmaceutico francese è il peggiore dell’indice Cac 40 e anche dello Stoxx Europe 600.

Vendite stagnanti nei nove mesi. Fatturato sotto attese

Sanofi-Aventis nel terzo trimestre ha registrato vendite per 11,96 miliardi di euro, in calo del 4,1% su base storica, ma in aumento del 3,2% a tassi valutari costanti, a cui ha contribuito il lancio del farmaco Beyfortus contro il virus respiratorio sinciziale e la continua forza dell’antinfiammatorio Dupixent, ha spiegato la società. L’utile netto è aumentato del 21,6% a 2,5 miliardi. Escludendo elementi straordinari, l’utile netto aziendale è diminuito dell’11% a 3,2 miliardi di euro, a causa – ha precisato Sanofi – della perdita dell’esclusività del farmaco Aubagio per la sclerosi multipla recidivante. Il free cash flow è calato del 31% a 1,85 miliardi. Nei nove mesi i ricavi sono stagnanti (-0,4%) a 32,15 miliardi, mentre l’utile reported è in crescita del 13% a 5,95 miliardi. Gli analisti si aspettavano che Sanofi riportasse un fatturato trimestrale di 12,06 miliardi e un utile netto aziendale di 3,27 miliardi, in base alle stime di consenso fornite dalla società. Per l’intero 2023, Sanofi continua a prevedere che gli utili aziendali per azione cresceranno a una cifra media a tassi di cambio costanti.

Loading...

Nel 2024 scorporo dell’attività Consumer Health

Separatamente il gruppo Sanofi-Aventis ha annunciato l’intenzione di scorporare l’attività Consumer Health nel 2024 per concentrarsi su medicinali e vaccini innovativi puntando a risparmiare fino a 2 miliardi di euro tra il 2024 e la fine del 2025. Lo spin off avverrà «non prima del quarto trimestre del 2024, attraverso la creazione di un’entità quotata, con sede in Francia», precisa il gruppo in un comunicato. Il business Consumer Health di Sanofi comprende integratori alimentari e prodotti venduti senza prescrizione medica, è presente in 150 Paesi con oltre 11mila dipendenti In questo ambito Sanofi ha reso noto di aspettarsi un aumento del tax rate del gruppo nel 2024 dal 19% del 2021 al 21% e che per effetto della spesa di R&D l’utile per azione resterà “pressoché invariato nel 2024 escludendo l’impatto valutario e «pertanto in calo nella parte bassa di una cifra includendo la maggiore incidenza della tassazione». Per il 2025 Sanofi prevede invece «un forte rimbalzo dell’Eps». Inoltre, considerando «la decisione di dare sostegno alla piena realizzazione del potenziale della sua pipeline nel lungo termine, i continui investimenti nel lancio di nuovi prodotti, come pure i venti avversi sui prezzi della divisione General Medicine, il gruppo non punterà più all’obiettivo di un margine BOI (business operating income) del 32% per il 2025».

Barclays, ombre sul piano di investimenti

La decisione di Sanofi di separare le sue attivita’ nel settore consumer-healthcare sarà probabilmente messa in ombra dai piani di aumento degli investimenti, che dovrebbero comportare forti tagli alle aspettative di consenso per il prossimo anno e per il 2025, scrivono gli analisti di Barclays Capital in una nota. Secondo gli esperti della banca britannica, la nuova guidance sara’ il vero focus degli investitori. «La nostra opinione iniziale su queste azioni strategiche è che la separazione di Consumer Healthcare sia la cosa giusta da fare dal punto di vista strategico, ma ci aspettiamo una reazione negativa delle azioni oggi sui tagli ai numeri del 2024 e del 2025», afferma Barclays.