A Parigi apre Mob House, la residenza per chi viaggia e lavora in stile naturale

La cornice è una delle zone più caratteristiche e vivaci dell’area metropolitana di Parigi, il quartiere del Marché aux Puces di Saint-Ouen, il più grande mercato dell’antiquariato di Francia. Qui ha inaugurato a fine gennaio Mob House, un nuovo modello di hotel con cento camere progettate per soggiorni lunghi, in ciascuna delle quali sono riunite tre funzioni: una camera da letto, una zona lavoro con scrivania e una piccola sala privata per riunioni

L’area giorno di una stanza

Il progetto

L’idea è di Cyril Aouizerate, che si definisce artisan hotellier e che ha immaginato Mob House come un luogo ibrido per l’ospitalità, in cui fondere le esigenze di lavoro, tempo libero e incontri. A completamento del servizio di accoglienza, infatti, sono a disposizione degli ospiti una brasserie biologica con 200 coperti, un giardino alberato di oltre 2000 mq, una piscina lunga 20m, una palestra, una stanza per conversazioni e un grande tavolo che funge da incubatore per aspiranti imprenditori. Mob House ha, infatti, invitato 20 piccoli imprenditori locali a utilizzare una postazione di questo grande tavolo per un intero anno.

Il bagno

Il progetto di Mob House ha coinvolto, oltre a Aouizerate, due personaggi di calibro come l’imprenditore francese dell’ospitalità Michel Reybier (fondatore della catena di lusso La Réserve) e Philippe Starck, che ha anche curato il progetto delle architetture e il design degli interni.

I precedenti

L’apertura di Saint-Ouen si inserisce nell’attività iniziata da Aouizerate nel 2011, quando a Brooklyn avviò il primo ristorante vegano Mob, che ebbe grande successo per la formula innovativa che al ristorante abbinava uno spazio culturale e una cooperativa di agricoltura biologica. Sono quindi seguiti, nel 2017, i primi due Mob Hotel, uno a Parigi Saint-Ouen (a poca distanza dalla nuova Mob House) e uno a Lione. Sono in via di realizzazione altri Mob Hotel a Bordeaux, Firenze, Tel Aviv, Washington, Los Angeles. Tutti verranno ideati a partire dal luogo in cui sorgono, in sintonia con il contesto.

L’ecologia sociale

La nuova Mob House di Saint-Ouen trae ispirazione dal concetto guida dell’intero progetto Mob, ovvero l’ecologia sociale, espressa anche attraverso l’attenzione all’impatto sull’ambiente. A tale scopo i fondatori hanno scelto per le finiture e gli arredi delle stanze solo materiali naturali (argilla, paglia, legno, marmo) e manufatti artigianali realizzati in Francia, come le ceramiche di Beaujolais e il parquet in massello di quercia francese. «Abbiamo valorizzato l’aspetto del benessere nel progetto delle stanze – afferma Cyril Aouizerate – che non sono state concepite secondo un mero approccio decorativo, ma basandosi su ciò che è essenziale e funzionale. Per i letti abbiamo utilizzato materiali naturali, che è dimostrato abbiano un impatto diretto sulla percezione inconscia del benessere, esercitando un’azione calmante. Mentre il rivestimento in paglia e argilla delle pareti svolge una funzione di regolazione naturale della temperatura, oltre ad avere un basso impatto ambientale».