A Parigi azioni di Casino in volata dopo interesse Niel-Pigasse-Zouari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le azioni del gruppo di distribuzione, Casino, sono in volata alla Borsa di Parigi dopo la proposta arrivata da un trio di imprenditori. In apertura sono arrivate a salire più del 20%, poi hanno rallentato il passo e si sono assestate su un guadagno di circa 15 punti. A movimentare i titoli è stata la conferma da parte della società di avere ricevuto una manifestazione di interesse da parte del trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari. Nel dettaglio i tre imprenditori hanno proposto un rafforzamento patrimoniale dell'azienda fino a 1,1 miliardi di euro. Di questa cifra, dai 200 ai 300 milioni sarebbero investiti direttamente dal trio, mentre il resto sarà sottoscritto da eventuali partner che si assoceranno al progetto, tra i quali anche gli attuali debitori che decideranno di scommettere sul rilancio dell'azienda.

Casino, in un comunicato, ha comunque sottolineato che per adesso non si tratta di un'offerta vera e propria, ma di una manifestazione di interesse preliminare. Il gruppo, entrato a fine maggio in una procedura di conciliazione per rinegoziare il proprio debito, ha fatto sapere che analizzerà la proposta. Nel comunicato di Casino, nel quale si dà conto della manifestazione di interesse, è stato precisato che la proposta punta a coniugare il rispetto del debito con il perseguimento del potenziale di crescita.

Va ricordato che Casino è di recente entrata in una procedura di conciliazione per rinegoziare l'indebitamento pari a 6,4 miliardi di euro, ai quali si devono aggiungere 3 miliardi circa per la casa madre, Rallye. La procedura di conciliazione lascia ai vertici del gruppo la possibilità di agire per trovare una soluzione con i creditori e ristrutturare il debito. L'interesse manifestato dal trio Xavier Niel, fondatore di Free, dal banchiere d'affari Matthieu Pigasse, e da Mouez-Alexandre Zouari, importante franchisee del gruppo Casino, si pone in concorrenza con la proposta del miliardario ceco, Daniel Kretinsky, finalizzata a prendere il controllo di Casino. Nel dettaglio Kretinsky ha proposto ad alcuni creditori di cancellare una parte del debito in cambio di liquidità, o di azioni, o di entrambi. E questo, fino a circa il 40% dei crediti. In più il miliardario si è offerto di fornire al distributore fino a 750 milioni di euro nell'ambito di un aumento di capitale di oltre un miliardo di euro.

Intanto il gruppo, che impiega 200.000 persone in tutto il mondo, di cui un ampio quarto in Francia, e che detiene molti marchi tra i quali Monoprix, Franprix o Pao de Acucar in Brasile, vorrebbe vendere un centinaio di supermercati e ipermercati al gruppo Intermarché. La notizia, però, sta suscitando la preoccupazione dei circa 4.000 dipendenti interessati.