A Parigi balzo di Orpea dopo l'ok dal tribunale al piano di salvaguardia

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Orpea in rialzo alla Borsa di Parigi, dopo il via libera del Tribunale del Commercio al Piano di Salvaguardia proposto dalla società. Il titolo del gruppo di case di riposo e cliniche specializzate mette a segno un progresso di oltre quattro punti percentuali, dopo essere per altro salito di oltre il 13% nelle prime battute della seduta. Da inizio anno la quotazione è in ribasso del 69%. In un comunicato Orpea, finita nella tempesta - prima mediatica e poi finanziaria - per lo scandalo di maltrattamenti dei suoi anziani ospiti, ha annunciato che «il Tribunale del Commercio di Nanterre approva il Piano di Salvaguardia accelerata proposto dall'azienda». La società accoglie con favore «un passo decisivo nella realizzazione della propria ristrutturazione finanziaria» e prevede che a seguito di tale decisione vengano poste in essere diverse operazioni, in particolare «aumenti di capitale finalizzati all'estinzione dei debiti esistenti e alla raccolta di nuovo capitale», la modifica dei termini e delle condizioni del finanziamento giugno 2022 e il rinvio del pagamento di parte delle tasse e dei contributi sociali dovuti dal gruppo.

Orpea ricorda che gli aumenti di capitale «porteranno a una massiccia diluizione per gli azionisti esistenti se non partecipano». Poiché il Piano di Salvaguardia Accelerato è stato approvato nella forma di una ristrutturazione trasversale dei debiti della società, al termine di queste operazioni sul capitale e in assenza di qualsiasi reinvestimento, gli attuali azionisti deterranno «circa lo 0,04% del capitale, con un valore teorico della quota in questo contesto a 0,02 euro», sottolinea Orpea. «Lo scorso autunno Orpea era sull’orlo della bancarotta, con quasi 10 miliardi di euro di debiti. Il nostro obiettivo era quello di salvare il gruppo, mantenere l’occupazione e garantire la qualità delle cure e del sostegno per i 267mila pazienti e residenti ospitati ogni anno nelle nostre strutture. Oggi è stata presa una decisione essenziale per salvare l’azienda. Il futuro di Orpea è pertanto assicurato», ha commentato il ceo Laurent Guillot, citato nella nota, sottolineando che la convalida da parte del Tribunale del Piano di salvaguardia «consentirà l'ingresso di nuovi azionisti in un gruppo che avrà già un volto completamente diverso».