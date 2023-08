A Parigi balzo di Ubisoft, accordo sui diritti di streaming dei giochi Activision

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ubisoft corre alla Borsa di Parigi sulla spinta dell’accordo sui diritti di streaming dei giochi di Activision. Il titolo dell’editore francese di videogiochi segna la migliore performance dell’indice Stoxx Europe 600. Ubisoft ha annunciato «un accordo che le conferisce i diritti esclusivi di streaming su cloud a livello mondiale per i giochi Activision Blizzard, incluso Call of Duty e tutti i giochi Activision Blizzard che verranno rilasciati entro i prossimi 15 anni, una volta che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft Corp sarà completata», come indica un comunicato, precisando che «questi diritti sono perpetui». L’accordo «consentirà a Ubisoft di continuare a rafforzare l'offerta di contenuti del suo servizio di abbonamento Ubisoft+, come pure permetterà a Ubisoft di dare accesso in streaming tramite licenza all'attuale catalogo di giochi di Activision Blizzard, nonché a qualsiasi nuova versione, a società di cloud gaming, fornitori di servizi e produttori di console», ha aggiunto la società. «Non abbiamo ancora i dettagli dell’operazione, ma sembra molto positiva per Ubisoft, perché rafforzerà i ricavi della società basati su abbonamenti», commentato gli analisti di Alpha Value.

Gli operatori rilevano che Ubisoft si avvantaggia di «un beneficio collaterale» dell’acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Grazie alla transazione con Ubisoft, Microsoft sta infatti cercando di ottenere il via libera dall'autorità britannica garante della concorrenza (Cma) per l'acquisizione di Activision per 69 miliardi di dollari. L’accordo con il gruppo francese fa infatti seguito al veto opposto dalla Cma alla struttura originale dell’acquisizione, che sarebbe stato bloccato per proteggere l’innovazione e la scelta nel cloud gaming. La Cma prenderà la sua decisione entro il 18 ottobre.