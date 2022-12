A Parigi Beneteau sale a doppia cifra con rialzo stime 2022 e fiducia nel 2023-25

Ascolta la versione audio dell'articolo



(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Benetau a vele spiegate alla Borsa di Parigi, dopo avere alzato le previsioni per l’esercizio 2022. Il titolo dell’azienda che produce principalmente imbarcazioni, ma anche case mobili per le vacanze,è arrivato a guadagnare oltre 16 punti. Negli ultimi tre mesi la quotazione ha recuperato quasi il 24%, mentre da inizio anno perde l'11%. In un comunicato diffuso in occasione del Nautic Paris Boat Show, Beneteau annuncia che «il 2022 sarà significativamente in anticipo rispetto alle stime del piano al 2025, grazie all’aumento vicino al 12% per la divisione barche e a quasi il 35% per la divisione habitat. Il fatturato consolidato dovrebbe superare 1,4 miliardi di euro, con una crescita del 15% rispetto al 2021». Non solo: il gruppo prevede di «raggiungere o anche superare la sua più recente stima di utile dalle attività» di 120-125 milioni, con una crescita di oltre il 30% rispetto ai 95,8 milioni del 2021.

Il 2023 – aggiunge la società – potrà contare «su un solido portafoglio ordini, che darà sostegno a una crescita del fatturato superiore a 15% e rendere possibile il raggiungimento, grazie ai progressi fatti sul fronte operativo, di un margine operativo superiore al 10% dal 2023». Allargando l’orizzonte, il gruppo punta per il 2025 a ricavi di 1,8-2 miliardi di euro, con una crescita media annua di circa il 10% l’anno e il margine operativo potrebbe raggiungere l’11,5%, nel margine superiore di questa stima. Beneteau precisa che tutti i quattro segmenti della divisione barche stanno contribuendo allo stesso modo «a questa crescita redditizia», assieme alla divisione Habitat. Fondato nel 1864, il gruppo Benetau si presenta come «un leader mondiale di mercato per le imbarcazioni e in Europa per le case mobili». Ha 7.600 dipendenti in Francia, Stati Uniti, Polonia, Italia, Portogallo e Cina.