A Parigi brilla Seb, promossi i target del gruppo con Moulinex e Rowenta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seb brilla alla Borsa di Parigi sulla scia dei target a medio termine presentati al Capital Markets Day della vigilia. Il titolo dello specialista di piccoli elettrodomestici ha registrato un rialzo superiore al 3% a 114,8 euro. «Le ambizioni finanziarie di medio termine» di Seb puntano a una crescita organica dei ricavi di almeno il 5% annuo a tassi di cambio e perimetro costanti, grazie a una politica di innovazione costante e a una ripresa della domanda in Cina e in altri mercati. «Operiamo in un mercato dei piccoli elettrodomestici, in crescita strutturale, spinto dall’ascesa globale delle classi medie, in particolare nei Paesi emergenti, dall’emergere di nuovi bisogni e dal consumo di prodotti più sostenibili. In questo universo occupiamo un posto speciale», ha sottolineato il ceo di Seb, Stanislas de Gramont, ricordando le origini del gruppo oltre 165 anni fa ed evidenziando che Seb vuole «rafforzare la sua posizione leader sui mercati Consumer».

Il gruppo intende inoltre raggiungere un tasso di margine operativo dell'11% circa nel medio termine, puntando a un livello «vicino al 10% nel 2024». Il direttore finanziario, Olivier Casanova, ha precisato che il modello economico del gruppo continuerà a generare flussi di cassa significativi, che sosterranno una crescita del dividendo «ragionevole», così come la strategia di crescita esterna. Seb intende continuare ad espandersi nel mercato delle attrezzature professionali (macchine da caffè, succhi di frutta, ecc.), dove intende investire in nuove categorie, in particolare nel mondo della cucina professionale. L’espansione dovrebbe sostenere la redditività del gruppo, poiché le attività professionali genereranno margini più elevati, ha indicato il cfo. A Seb fanno capo, tra gli altri, i marchi Moulinex, Krups, Rowenta, Tefal e Lagostina. A inizio anno il gruppo francese ha acquistato anche La San Marco (macchine da caffè professionali). Gli analisti di Societé Generale hanno confermato la raccomandazione di acquisto sul titolo, alzando l’obiettivo di prezzo da 107 a 130 euro.