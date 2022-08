A Parigi cade Maurel & Prom, realizzi dopo semestre in ascesa su prezzi petrolio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Maurel & Prom sull’ottovolante alla Borsa di Parigi, dove il CAC 40 è poco mosso, dopo avere comunicato risultati semestrali in forte crescita grazie agli alti prezzi del petrolio. Il titolo della società di esplorazione e produzione di idrocarburi è salito di oltre il 5% nelle prime fasi della seduta, per poi fare dietrofront e arrivare a cedere oltre tre punti. Dall'inizio dell'anno, la quotazione è in progresso del 100,7%. Secondo gli operatori, il titolo risente di realizzi. Maurel ha chiuso il semestre con un utile netto di 138 milioni di dollari, più che quadruplicato rispetto ai 32 milioni dello stesso periodo del 2021 e con un margine operativo lordo in crescita del 113% a 250 milioni di dollari. Il fatturato è aumentato dell’89% a 355 milioni. Il prezzo medio di vendita del petrolio ha raggiunto 105 dollari al barile contro 63 dollari nel primo semestre del 2021.

«I risultati del gruppo per il semestre riflettono l’attuale dinamica del settore. In questo contesto favorevole, continuiamo a lavorare per massimizzare la performance finanziaria, mantenendo la disciplina operativa e soprattutto il controllo dei costi», ha commentato il ceo Olivier de Langavant, rilevando che «il refresh del portafoglio di attività, con l’uscita dal Canada e il rafforzamento della presenza in Colombia,testimonia il proseguimento della nostra strategia di sviluppo ragionato». Il flusso di tesoreria disponibile è salito a 155 milioni da 38 milioni nel primo semestre 2021 e il debito netto ammonta a 195 milioni, ridotto di 148 milioni rispetto al 31 dicembre 2021. La società precisa che intende iniziare le perforazioni esplorative in Colombia nel quarto trimestre.