A Parigi continua il rimbalzo di Casino dopo i rumour di interesse da Lidl

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Casino continua il rimbalzo sulla scia delle indiscrezioni riportate da ‘Le Monde’ secondo cui il gruppo tedesco Lidl è interessato a rilevare 600 supermercati della catena francese, in crisi da tempo e al centro di una complessa procedura di riassetto. Il titolo Casino balza in mattinata fino a portare al 35% circa la risalita della quotazione rispetto alla chiusura di martedì. Dall'inizio dell'anno la perdita è del 62% circa. Stando alle indiscrezioni, Lidl si è rivolto al fondo di investimento Attestor, uno dei nuovi alleati del duo Daniel Kretinsky-Marc Ladreit de Lacharrière, con cui Casino sta trattando il suo riassetto.

‘Le Monde’ ha scritto di avere consultato una lettera firmata da Kenneth McGrath, direttore generale di Lidl, a David Alhadeff, uno dei partner di Attestor responsabile del dossier Casino, in cui stila una lista-obiettivo di 300 supermercati Casino e 300 Monoprix. Il duo Kretinsky-Fimalac (la holding di Ladreit de LaCharriere) sta trattatando con Casino la sua proposta di acquisizione, dopo essere rimasto il solo contendente in lizza. L'offerta prevede l'iniezione di 1,2 miliardi di euro in Casino, per 900 milioni apportati dai due miliardari, mentre i creditori avrebbero la possibilità di integrare il resto. Il piano complessivo prevede anche la trasformazione in equity di debito e anche su questo sono in corso le trattative condotte dai due conciliatori con i principali creditori di Casino. Il gruppo aveva 6,4 miliardi di debito alla fine del 2022. Per Casino si era fatto avanti anche il trio formato da Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari, che però alla fine della scorsa settimana ha deciso di non presentare un’offerta di acquisizione, spiegando di non voler partecipare a un "procedura falsata”, lasciando quindi campo libero a Kretinsky-Fimalac. Ora è spuntata anche la 'variante' Lidl che potrebbe in effetti facilitare il riassetto.