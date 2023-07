A Parigi corre Thales dopo avvio trattative per Cobham Aerospace Communications

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Thales in luce a Parigi dopo l'annuncio dell'avvio delle trattative esclusive per l'acquisizione di Cobham Aerospace Communications (AeroComms), una società che fornisce sistemi di comunicazione per cabine di pilotaggio. Il titolo è arrivato a guadagnare quasi due punti. Il valore dell'operazione è indicato a 1,1 miliardi di dollari, che gli analisti di Jefferies definiscono «un prezzo ragionevole». L'operazione è giudicata «positiva» per la società. Con sede principale a Rungis (circa 20 km a sud di Parigi) Cobham Aerospace Communications ha 690 dipendenti e opera, oltre che in Francia, in Sud Africa, Usa, Canada e Danimarca: nel 2023 dovrebbe generare un fatturato di 200 milioni di dollari con una crescita annua a doppia cifra «prevista nel medio periodo» secondo il comunicato di Thales.

Da questa transazione Thales si attende «una crescita a due cifre all'anno del giro d'affari, a medio termine» e «un impatto accrescitivo sui margini». Il closing dell'operazione è previsto per il primo semestre del 2024. L'acquisizione dovrebbe in particolare consentire a Thales di «(completare) la propria offerta nell'avionica rafforzando la sua posizione tra i leader in questo mercato e aggiungendo soluzioni di comunicazione di sicurezza al portafoglio». In questo modo Thales «potrà posizionarsi al centro della rivoluzione tecnologica nel mercato delle comunicazioni e della connettività in volo, garantendo un futuro più sostenibile per l'aeronautica», ha commentato Yannick Assouad, executive vice president di Avionics in Thales. La garanzia di una connessione live, sicura dal punto di vista informatico, tra la cabina di pilotaggio e i controllori del traffico aereo consentirà di ottimizzare la traiettoria degli aerei in tempo reale, riducendo così in modo significativo il consumo di carburante e, di conseguenza, le emissioni di CO2, entro due tre anni", ha aggiunto.