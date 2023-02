A Parigi forte calo per Sanofi, ricavi 2022 sotto attese e crescita più lenta nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sanofi-Aventis arretra alla Borsa di Parigi dopo avere pubblicato i risultati del 2022 e fornito indicazioni sulle prospettive per il 2023. Il titolo del gruppo farmaceutico francese è arrivato a perdere oltre quattro punti, mentre il CAC 40 è in discesa molto più modesta. Sanofi ha raggiunto lo scorso anno un utile netto di 6,7 miliardi di euro, in crescita dell’8% , con un risultato netto delle attività, l'indicatore prediletto dal gruppo che esclude fattori straordinari, di 10,34 miliardi (+26%). In aumento del 26% a livello storico e del 17% a livello organico anche l’utile netto delle attività per azione a 8,26 euro. Per il 2023, Sanofi prevede, tuttavia, un rallentamento della crescita di questo indicatore "nella fascia bassa a una cifra" a tassi di cambio costanti. I ricavi hanno totalizzato 43 miliardi, in progresso del 14% (+7% a cambi costanti), ma al di sotto del consensus degli analisti.

Nel quarto trimestre i ricavi hanno totalizzato 10,7 miliardi (+7,3%), con un utile netto di 1,46 miliardi (+29%) e un risultato netto delle attività di 2,14 miliardi (+23,8%). Sanofi ha anche annunciato che proporrà il pagamento di un dividendo di 3,56 euro, contro i 3,33 euro per azione dell'esercizio precedente, il che equivarrebbe, secondo le stime, a un pay out complessivo di oltre 4,4 miliardi di euro agli azionisti. Nel dettaglio dell’andamento del 2022, la divisione di medicina delle specialità domina le vendite del gruppo, a 16,46 miliardi di euro (+19,4% a cambi costanti) grazie alle vendite del Dupixent, farmaco sviluppato congiuntamente con il partner americano Regeneron, utilizzato per diverse patologie, tra cui l'asma e l'eczema, in una trentina di paesi. Per il 2023, ha dichiarato il ceo di Sanofi Paul Hudson, l’obiettivo è di arrivare a 10 miliardi di fatturato di Dupixent.