A Parigi giù Casino, avvia cessione della quota residua nella brasiliana Assai

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Casino rimette la retromarcia dopo il balzo della vigilia alla Borsa di Parigi. Il titolo della catena della grande distribuzione, in difficoltà finanziarie, accusa una flessione fino a due punti e mezzo percentuali, dopo avere segnato un progresso dell’11,3% mercoledì ed avere chiuso in rosso nelle tre precedenti sedute.

La quotazione è sull'ottovolante da settimane, mentre si moltiplicano sia le iniziative del gruppo per uscire dalla crisi con la ristrutturazione del pesante indebitamento, sia le manifestazioni di interesse da altri 'player'. L’ultima comunicazione da parte di Casino in ordine di tempo è l’avvio della cessione della quota residua nella catena brasiliana Assai, “per rafforzare la liquidità” del gruppo. La vendita riguarda l’11,7% del capitale del gruppo brasiliano della grande distribuzione, di cui Casino ha già ceduto a marzo il 18,8%, per un importo di 4,06 miliardi di reais, pari a circa 723 milioni di euro.

Accordo con lo Stato, rinviato pagamento oneri

“Questa vendita sarà realizzata con una procedura di bookbuilding accelerato realizzato alla Borsa di Sanpaolo, in conformità con le norme in vigore”, ha indicato Casino in un breve comunicato. Ieri, dopo la chiusura della seduta, la società che ha come presidente-ceo e principale azionista Jean-Charles Naouri, ha reso noto di avere raggiunto un accordo di principio con lo Stato francese per rinviare il pagamento degli oneri fiscali e sociali tra maggio e settembre 2023, per circa 300 milioni di euro. La somma sarà pagata alla data della realizzazione della ristrutturazione finanziaria. Come è noto, il 25 maggio Casino ha avviato, con il beneplacito della magistratura, una procedura di conciliazione con i creditori della durata di quattro mesi, cioè fino al 25 settembre, prorogabile al 25 ottobre.

Si punta a un'intesa con i principali creditori entro luglio

Nei prossimi giorni, i responsabili della conciliazione solleciteranno i creditori di Casino e delle sue filiali affinché concedano la sospensione del pagamento sia degli interessi e di altre commissioni dovute, per un importo di circa 130 milioni di euro, sia del rimborso di scadenze del debito per quasi 70 milioni. Tali sospensioni saranno chieste per la durata della procedura di conciliazione. Casino e i suoi conciliatori puntano ad arrivare a un accordo di principio con i principali creditori entro la fine di luglio. Il debito finanziario lordo del gruppo a fine marzo ammontava a 6,23 miliardi di euro.

Il ceco Kretinsky in testa per una ricapitalizzazione

Al gruppo non mancano per altro i pretendenti. La scorsa settimana, Casino ha ricevuto una lettera preliminare di intenzioni da parte di Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari, riguardante una proposta di rafforzamento del capitale per 1,1 miliardi di euro. I tre uomini d’affari investirebbero dai 200 ai 300 milioni e il resto sarebbe sottoscritto da altri partner pronti ad associarsi al progetto. Il primo a scendere in campo con una proposta di ricapitalizzazione è stato, però, il miliardario ceco Daniel Kretinsky, che a fine aprile ha proposto un’iniezione di capitale assieme ad altri azionisti fino a 1,1 miliardi di euro. Kretinsky ha già il 10% di Casino e potrebbe prendere il controllo di Casino se la sua offerta avesse la meglio. Intanto, si sta muovendo anche il fronte dei creditori della controllante di Casino, Rallye. Il finanziere Marc Ladreit de Lacharrière ieri ha dichiarato di detenere il 12,05% del capitale e l'8,36% dei diritti di voto di Casino, in seguito di un accordo riguardante il debito di Rallye. Per effetto di tale accordo, la holding del finanziere, Fimalac, che finora era la terza azionista di Casino,"potrebbe ottenere, a sua esclusiva discrezione e in qualsiasi momento", oltre 10 milioni di azioni Casino per "riscatto anticipato" dei crediti.